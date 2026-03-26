Dai complimenti di Vialli agli occhi di Spalletti: Anghelè corre con la Juve dei grandi!

Anghelè, la benedizione di Vialli

Gianluca era molto amico del padre di Anghelé, Corrado. Un’amicizia nata ai tempi della Samp e continuata nel corso degli anni. E Vialli aveva visto il giovanissimo Lorenzo giocare le prime partite da adolescente, facendo i complimenti al giovane… collega che in questo giorni si allena con la prima squadra, sotto gli attenti occhi di Spalletti. Di lui, durante il suo percorso con la Primavera, aveva parlato benissimo anche Montero. Il suo ex allenatore dichiarò: "Lui, con la qualità e la gamba che ha, può fare tutto. Si deve rendere conto delle sue potenzialità". Il salto di qualità era arrivato con la chiamata di Brambilla per la Next Gen. Il primo gol di Anghelè tra i professionisti è arrivato nel match vinto la dalla Next Gen contro la Torres lo scorso febbraio, festeggiato con un grande abbraccio di gruppo per un ragazzino che ha vestito per la prima volta i colori della Vecchia Signora a soli 14 anni, dopo i primi passi nelle giovanili della Sampdoria.