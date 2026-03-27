Licina, show con la Germania per prendersi la Juve e seguire le orme di Yildiz

Licina, il percorso d'inserimento nella Juventus

Nessuna brusca accelerazione nel processo d’inserimento, ma un percorso per tappe che Massimo Brambilla in primis sa come gestire, visto e considerato il numero di talenti che ha cesellato negli ultimi anni con le sue mani. Prima una partita con la Primavera, poi diversi spezzoni con la Next Gen contro Ravenna, Campobasso e Pontedera, fino alla titolarità. Trequartista di destra, accanto a Gunduz, nel 3-4-2-1 disegnato da Brambilla. Per lui sono arrivate tre partite intere, una in fila all’altra: novanta minuti più recupero contro Vis Pesaro (ha messo a referto un assist), Forlì e Gubbio. Prestazioni dal valore crescente, al pari di un minutaggio ora stabilizzato su alti livelli. Licina sorprende in allenamento e allo stesso tempo lascia ottime indicazioni a Brambilla, anche sul piano dell’impatto fisico: Adin ha capito lo spessore della Serie C. La complessità che un ragazzo come lui, abituato ai settori giovanili, deve affrontare. Ma il suo entourage ha scelto appositamente questo contesto: sul solco di Yildiz, Licina ha la possibilità di diventare grande molto in fretta.