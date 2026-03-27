Licina, show con la Germania per prendersi la Juve e seguire le orme di Yildiz

Procede a passo svelto. La crescita di Adin Licina non si ferma, neppure durante la sosta per le Nazionali, momento molto utile per il ragazzo per mettersi in mostra in campo internazionale. Pregevole, durante Germania-Svezia Under 19 (sfida valevole per le qualificazioni ai prossimi Europei), la giocata in mezzo al campo che inaugura l’azione del gol realizzato dal compagno di squadra Otto Stange al 35’. Il repertorio di Licina è questo: prendere o lasciare. La Juve di sicuro ha colto al volo l’occasione di scommettere su uno dei classe 2007 più promettenti al mondo.
Bayern, la paura Yildiz
Al Bayern Monaco sperano di non aver commesso lo stesso errore fatto con Kenan Yildiz, sbolognato troppo velocemente nell’estate 2022. Proprio per questo con Licina i bavaresi hanno inserito una recompra nel momento in cui il ragazzo ha firmato per i bianconeri. Mossa astuta, che permette ai tedeschi di non perdere il pieno controllo sul cartellino. Intanto, però, Adin fa felice la Juve. E la Germania. L’impatto con la Next Gen, proprio come successe a Yildiz quattro anni fa, è stato graduale.
Licina, il percorso d'inserimento nella Juventus
Nessuna brusca accelerazione nel processo d’inserimento, ma un percorso per tappe che Massimo Brambilla in primis sa come gestire, visto e considerato il numero di talenti che ha cesellato negli ultimi anni con le sue mani. Prima una partita con la Primavera, poi diversi spezzoni con la Next Gen contro Ravenna, Campobasso e Pontedera, fino alla titolarità. Trequartista di destra, accanto a Gunduz, nel 3-4-2-1 disegnato da Brambilla. Per lui sono arrivate tre partite intere, una in fila all’altra: novanta minuti più recupero contro Vis Pesaro (ha messo a referto un assist), Forlì e Gubbio. Prestazioni dal valore crescente, al pari di un minutaggio ora stabilizzato su alti livelli. Licina sorprende in allenamento e allo stesso tempo lascia ottime indicazioni a Brambilla, anche sul piano dell’impatto fisico: Adin ha capito lo spessore della Serie C. La complessità che un ragazzo come lui, abituato ai settori giovanili, deve affrontare. Ma il suo entourage ha scelto appositamente questo contesto: sul solco di Yildiz, Licina ha la possibilità di diventare grande molto in fretta.
Spalletti chiama, Licina risponde
La prossima fermata? In estate. Luciano Spalletti, infatti, si riserva la chance di osservare da vicino il mancino del tedesco nativo di Landshut alla Continassa, ma non solo: è possibile che Licina, infatti, venga aggregato alla tournée che da fine luglio si snoderà tra Hong Kong e Australia. Anche perché la rosa, con tanti nazionali che verosimilmente termineranno i Mondiali poche settimane prima, inizialmente sarà ridotta all’osso. Ci sarà bisogno di Licina, dunque, poi si capirà che tipo di percorso disegnargli per la prossima stagione.
La Juve, infatti, vuole essere sicura di non sbagliare la mossa che possa permettere a Licina di guadagnare ulteriore credito agli occhi della prima squadra: la Next Gen è sempre un’opzione validissima per maturare, ma anche un passaggio in Serie B può rivelarsi utile per sgrezzarsi più rapidamente. Intanto, però, Spalletti cercherà di capire che tipo di prospettive possa avere il ragazzo anche in ottica prima squadra: quest’anno, in piena corsa per il 4° posto, non ci sarà tempo. Da luglio, però, Licina avrà gli occhi di Lucio puntati addosso.
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Procede a passo svelto. La crescita di Adin Licina non si ferma, neppure durante la sosta per le Nazionali, momento molto utile per il ragazzo per mettersi in mostra in campo internazionale. Pregevole, durante Germania-Svezia Under 19 (sfida valevole per le qualificazioni ai prossimi Europei), la giocata in mezzo al campo che inaugura l’azione del gol realizzato dal compagno di squadra Otto Stange al 35’. Il repertorio di Licina è questo: prendere o lasciare. La Juve di sicuro ha colto al volo l’occasione di scommettere su uno dei classe 2007 più promettenti al mondo.
Bayern, la paura Yildiz
Al Bayern Monaco sperano di non aver commesso lo stesso errore fatto con Kenan Yildiz, sbolognato troppo velocemente nell’estate 2022. Proprio per questo con Licina i bavaresi hanno inserito una recompra nel momento in cui il ragazzo ha firmato per i bianconeri. Mossa astuta, che permette ai tedeschi di non perdere il pieno controllo sul cartellino. Intanto, però, Adin fa felice la Juve. E la Germania. L’impatto con la Next Gen, proprio come successe a Yildiz quattro anni fa, è stato graduale.