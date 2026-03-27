Vlahovic prof, chi studia alla Continassa: dalla risposta al piccolo tifoso al rientro Juve

TORINO - Benedetta gioventù, per la freschezza - mista a spensieratezza - che è solita veicolare a ogni latitudine. Un analgesico potente, utile per curare le scorie dei match più indigesti, e proiettarsi con la testa giusta alla prossima di campionato contro il Genoa. L’ultima gara “abbordabile” - se così possiamo definirla - prima del trittico con Atalanta, Bologna e Milan. Ne sa qualcosa la Juve che - dopo i giorni di riposo concessi da Spalletti a margine del pari con il Sassuolo - nella mattinata di ieri è tornata alla Continassa per la ripresa dei lavori insieme a un gruppo nutrito di ragazzi provenienti da Primavera e Next Gen . Venti, nello specifico, chiamati a rimpolpare il gruppo squadra di Lucio, all’osso - ben 15 i giocatori sparsi in giro per il mondo - e con soli 6 profili di movimento a disposizione.

Juve, le condizioni

Sì, perché Holm non avendo ancora smaltito appieno la lesione al soleo rimediata contro l’Inter, ha svolto l’intera seduta a parte. A differenza dei tre portieri bianconeri, Kelly, Thuram, Miretti, Boga, Milik e Vlahovic, tutti regolarmente in gruppo. Otto gli allenamenti a disposizione di Lucio per permettere ai due lungodegenti di recuperare la miglior condizione, dopo il quarto d’ora concessogli contro il Sassuolo, e magari pure la maglia da titolare già a partire da sabato 4 aprile. Anche se è difficile credere che Spalletti possa rinunciare dal primo a Boga, considerando il suo eccellente stato di forma, i rientri tardivi di Chico e McKennie dagli impegni con le rispettive nazionali, e il fatto che avrà modo di lavorarci a stretto contatto per una settimana. Magari stavolta, potrebbe lanciarlo dal primo a sinistra, dirottando Yildiz sulla trequarti alle spalle di uno tra Dusan e Milik. La tabella di marcia, per entrambi, non prevede un incremento progressivo dei carichi. Sono recuperati e a disposizione.