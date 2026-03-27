Kessie, occhiolino alla Juve! Dal retroscena Spalletti al ruolo dell'agente

Il Presidente potrebbe tornare presto in Italia. Nostalgia canaglia per Frank Kessié, è proprio il caso di dirlo. Il mediano ivoriano è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e finora ha temporeggiato dinanzi al pressing dell’Al Ahli, di cui è anche capitano, che sta facendo di tutto per blindarlo. Tanto da avergli già offerto un rinnovo biennale con stipendio in doppia cifra. Roba da sceicchi, appunto. I soldi - si sa - sono importanti, ma non fanno la felicità nella vita e il celebre adagio popolare fotografa alla perfezione il sentiment del centrocampista classe 1996. Ecco perché le chance di una sua permanenza a Gedda appaiono, al momento, in grande ribasso. Il Presidente, come era stato soprannominato il mediano ai tempi in cui militava nel Milan, appare infatti intrigato e affascinato dalla possibilità di tornare a giocare in Italia a partire dall’estate. Anche perché gli estimatori dalla Serie A non mancano affatto e sono pure in grande aumento.