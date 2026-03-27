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Conceicao snobba il Liverpool, solo Juve: la netta risposta in conferenza

L'esterno dei bianconeri ha parlato in conferenza stampa con il suo Portogallo, soffermandosi sul tema calciomercato ed un possibile futuro lontano da Torino
3 min
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Il Liverpool, com’è normale che sia, inizia seriamente a pensare al dopo Salah. L’egiziano saluterà a fine stagione e a breve inizierà il casting per rimpiazzarlo: sul taccuino del club inglese c’è pure Francisco Conceiçao. Ma il prezzo che la Juve fisserà è molto alto: si parte da 60-65 milioni di euro. Una cifra che darebbe un senso ad un investimento da circa 45 milioni complessivi, perfezionato tra l’estate 2024 e la scorsa. Chico, però, ha voluto mettere i punti sulle i. Dal ritiro del Portogallo, ha respinto con fermezza le voci riguardanti il proprio futuro: «So che si parla di un grande club, ma io gioco in un grande club dove sono felice. In questo momento sono concentrato solo su queste due partite che abbiamo con la Nazionale, e poi mi concentrerò sulla fase finale del campionato per aiutare il mio club il più possibile».

Conceicao: "Sono in un grande club"

Parole chiare, considerazioni alle quali ha aggiunto anche il proprio obiettivo da qui al termine della stagione: «Sono in un grande club dove la pressione per vincere è immensa. Devo solo continuare a lavorare e a dare il mio contributo con gol e assist». L’impatto in zona gol finora non è stato eccellente, ma la considerazione di Spalletti nei confronti di Conceiçao è intatta. Viene ritenuto un titolare, a tutti gli effetti. E viene spesso evidenziato dal tecnico il grande lavoro svolto dal classe 2002 in fase difensiva. Per la Juve è incedibile. Solo un’offerta da capogiro può far vacillare Comolli.

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