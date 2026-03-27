Conceicao snobba il Liverpool, solo Juve: la netta risposta in conferenza

Il Liverpool, com’è normale che sia, inizia seriamente a pensare al dopo Salah. L’egiziano saluterà a fine stagione e a breve inizierà il casting per rimpiazzarlo: sul taccuino del club inglese c’è pure Francisco Conceiçao. Ma il prezzo che la Juve fisserà è molto alto: si parte da 60-65 milioni di euro. Una cifra che darebbe un senso ad un investimento da circa 45 milioni complessivi, perfezionato tra l’estate 2024 e la scorsa. Chico, però, ha voluto mettere i punti sulle i. Dal ritiro del Portogallo, ha respinto con fermezza le voci riguardanti il proprio futuro: «So che si parla di un grande club, ma io gioco in un grande club dove sono felice. In questo momento sono concentrato solo su queste due partite che abbiamo con la Nazionale, e poi mi concentrerò sulla fase finale del campionato per aiutare il mio club il più possibile».