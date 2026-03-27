"Ci hanno provato un miliardo di volte. Vialli rompipalle, Ventrone saccagna": la Juve da Pessotto

Arriva alla Juve nell’estate ‘95. «Per me era una cosa nuova. Avevo fatto solo un anno di Serie A, poi sono arrivato nella squadra che aveva vinto il campionato dopo dieci anni».

In un’intervista a Tuttosport parlava già del sogno Champions. «Non bisogna mai smettere di sognare, guai a farlo. Poi da lì a realizzarli c’è tanto altro. Arrivavo dal settore giovanile del Milan ed era quello degli olandesi. Ogni tanto mi allenavo con loro, ho imparato i modi. C’era una mentalità vincente incredibile: Sacchi era un martello pneumatico. Quando ho visto la Coppa dei Campioni, ricordo di averla alzata e ho fatto una foto. Ce l’ho a casa: era il mio sogno».

Sentivate di essere pronti? «In quella stagione andavamo bene in Europa e meno in campionato. Mettevano sotto accusa la preparazione atletica, ma dicevo: siamo gli stessi di tre giorni fa! Per me era un discorso mentale. Molti l’avevano giocata, qualcuno l’aveva vinta. Come il mio amico Jugovic: era il mio compagno di stanza, nessuno dei due particolarmente loquace. Aveva una classe clamorosa».

Poi avevate il metodo Ventrone. «Quando stavo per passare alla Juve, qualche mio compagno mi ha detto: preparati, comincia a fare 300 addominali, 300 dorsali, perché quando arrivi poi Ventrone ti “saccagna”... Ma no, non ero minimamente preparato. Forse qualche ernia è uscita. Però era pure un modo per andare oltre la fatica, quasi un allenamento mentale».