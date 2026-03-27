Vidal agente Juve: "Ora chiamo Chiellini e Marchisio, prendete lui! Mi hanno chiesto..."

Arturo Vidal inizia a pensare alla sua vita una volta appese le scarpine al chiodo. Nel corso di una diretta online, l'ex Juventus è rimasto impressionato dalla partita di Joaquin Sosa : difensore centrale classe 2002 che all'occorrenza può anche essere impiegato come terzino. L'uruguaiano è sceso in campo nella vittoria per 3-1 del Colo Colo sul Deportes Concepcion nella Coppa di Lega cilena: reti di Marchant , Madrid e Alarcon . Vidal si è quindi affrettato a prendere il telefono per provare a contattare Marchisio e Chiellini per proporre il giocatore, ricordandosi poi della differenza di fuso orario.

Vidal: prove di scouting

Arturo Vidal si è innamorato di Joaquin Sosa: suo compagno di squadra al Colo Colo. Nel corso di una diretta online, l'ex Juve è rimasto stupito dalla prestazione offerta dal difensore uruguaiano - storpiando il suo nome in "Sossini" citando Maldini - e ha subito provato a telefonare a Chiellini e Marchisio per segnalare il giocatore. "Lo dirò a Chiellini e Marchisio. Sono nella direzione sportiva (della Juventus)". In realtà solamente il primo fa parte dello staff bianconero, "Il principino" ha invece fondato la Circum Associates insieme al procuratore Alessandro Tocci, che si occupa di scouting e gestione di giovani talenti. Sarebbero stati proprio i due ex bianconeri a incaricare Vidal di segnalare potenziali talenti in Sudamerica, come detto da lui stesso durante la diretta: "Mi hanno detto che quando vedo una gemma grezza, devo farglielo sapere". Il cileno non ha poi effettuato la chiamata ai suoi ex compagni di squadra, dato che in Italia erano le 6 della mattina. Chissà se poi si siano messi effettivamente in contatto e se Sosa sia stato davvero proprosto alla Juve.