Rabiot, siparietto social Juve: il commento che prende in giro... Bremer

Attraverso un post sul profilo Instagram ufficiale, la Juventus ha voluto celebrare la prima rete di Bremer con la maglia verdeoro del Brasile , arrivata nella sconfitta casalinga per 2-1 contro la Francia : reti di Kylian Mbappe , Hugo Ekitike e, appunto, del difensore bianconero. Tra i commenti è riapparsa una vecchia conoscenza del mondo juventino: Adrien Rabiot - a Torino dal 2019 al 2024 - che ha tenuto a precisare come fosse finita la partita. Tante le risposte al francese del Milan, tra chi ha mostrato nostalgia e chi invece ha attaccato l'ex bianconero.

Rabiot: vittoria e humor

La Juventus ha realizzato un post di congratulazioni per festeggiare la prima marcatura con la maglia della nazionale brasiliana da parte di Bremer, giunto alla quinta presenza con la nazionale guidata da Carlo Ancelotti. Tra i vari commenti è spuntato anche quello di Adrien Rabiot: 5 stagioni alla Juventus condite da uno Scudetto, due Coppe Italia e una Supercoppa, oltre a 22 reti e 16 assist in più di 200 presenze con la maglia bianconera. Il francese, rispondendo alla descrizione del post che recita: "La prima rete con la Selecao per Bremer questa notte!", ha commentato scrivendo: "Ma sconfitto". In molti hanno risposto al giocatore del Milan, ricoprendolo di affetto: "Adrien torna a Torino", "Sei il re di Francia", "Cavallo pazzo", "Ci manchi insieme al mister Max, grazie per i bei anni in bianconero". Altri invece sono stati decisamente meno teneri: "Ingrato", "10 milioni volevi", "Non dovresti neanche entrare nelle pagine della Juve", "Vai a zappare". In un modo o nell'altro, Rabiot è ancora nei cuori dei tifosi juventini.