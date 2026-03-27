Ve lo ricordate? A 8 anni con la Juve, poi lo Scudetto con Conte: l'ex cambia nazionalità

Il percorso e la vittoria dell'Europeo

Nel percorso di crescita di Luis Hasa emerge chiaramente il profilo di un talento moderno e duttile. Il suo punto di riferimento è Modric, modello a cui si ispira per visione di gioco e capacità di gestire i ritmi. Predilige agire da trequartista, ma già ai tempi della Juventus ha dimostrato una notevole versatilità, ricoprendo praticamente tutti i ruoli del centrocampo. Con i bianconeri è stato impiegato anche da mediano, mettendo in mostra qualità nella gestione del possesso e nell’organizzazione della manovra. Le Under dell'Italia hanno subito notato le qualità e lo hanno inserito nei convocati e con l'U19 nel 2023 ha conquistato anche l'Europeo. Nonostante una spiccata personalità, il salto in prima squadra, però, non si è mai concretizzato, nonostante abbia respirato a lungo l'aria bianconera, sin da quando era bambino.