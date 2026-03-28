Stagione da incorniciare per Weston McKennie. Il centrocampista americano, già autore di otto reti e sette assist in 41 presenze con la Juve, va a segno anche con la propria nazionale nell'amichevole contro il Belgio giocata al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. Il classe '98, schierato titolare da Mauricio Pochettino così come il milanista Christian Pulisic, viene ammonito al 19' ma venti minuti dopo sblocca l'incontro. Prima della fine della prima frazione di gioco, però, la formazione dell'ex Roma e Napoli Rudi Garcia, che schiera dal primo minuto l'azzurro Kevin De Bruyne e il rossonero Alexis Saelemaekers alle spalle dell'atalantino Charles De Ketelaere, trova il pari con Debast. In avvio di ripresa uno-due micidiale degli ospiti: Onana completa il sorpasso (53') e proprio De Ketelaere firma il tris su rigore (59'). Ribaltato il punteggio, l'attaccante della Dea lascia il campo all'altro juventino Loïs Openda. Solo panchina, invece, per il difensore del Milan Koni De Winter. Lukebakio, appena entrato al posto del rossonero Saelemaekers, firma il poker al 68'. Messo in cassaforte il risultato, finisce anche la partita di McKennie (70') e Pulisic (71'), dentro Reyna e Pepi. Prima del triplice fischio c'è anche il tempo per la manita firmata ancora da Lukebakio e il 2-5 finale di Agyemang, in campo da appena un quarto d'ora per Balogun.