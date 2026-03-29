Da Alisson e Rudiger fino a Bernardo Silva e Kolo Muani: calciomercato Juve, tutti i nomi. E Salah…

TORINO - Quattro o cinque colpi. Poi Vlahovic . Anzi: prima Vlahovic, quindi il mercato. La Juventus sta ragionando così, riflettendo sulle sue possibilità pur non potendo contemplare la variabile più decisiva di tutte, ossia l’approdo alla prossima Champions League . Ma la mini rivoluzione pare inevitabile. Non si può rimandare. Né può aspettare oltremodo. Non solo perché l’ultimo mercato si è fatto un angolo della panchina bianconera, a cui Spalletti guarda raramente e con poca complicità, ma soprattutto perché l’obiettivo deve essere tornare a vincere, e a farlo subito. Proclami a parte, per farlo c’è bisogno di una strada parallela a quella del lavoro: comprare i giocatori giusti. Che non sono solo giovani scommesse oppure vecchie opportunità, però si trovano più o meno lì, in una zona grigia che potrebbe definirsi giusto mezzo.

Juve tra porta e difesa

L’importante, ecco, è che abbiano qualità per giocare e testa sulle spalle per sopportare il peso della stessa giocata in maglia bianconera. Per questo motivo tutti si rifugiano nelle certezze, e in ogni ruolo. A partire dalla porta: il preferito di Spalletti è inevitabilmente Alisson, l’ha allenato a Roma ed è diventato uno dei migliori interpreti del ruolo. Però costa. E se costa, bisognerà prenderlo per progetto e centralità, oltre che per la gola. Lo stesso ragionamento vale quindi per la difesa: c’è l’occasione Senesi, per la quale il club sta lavorando da tempo, però uno come Rudiger alzerebbe immediatamente il livello, pure di carisma. Non è da sottovalutare. E infatti non lo sta facendo nessuno, perché fin quando esisterà la possibilità di valutare e partecipare a un certo tipo di mense di mercato, sarebbe anche ingiusto non chiedere informazioni, non presentare il proprio progetto.