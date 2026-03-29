Durmisi tripletta in mezz'ora, Corigliano show con l'Italia: Juve, brillano le giovani stelle

Non sono soltanto i big bianconeri a splendere durante questa pausa nazonali. In zona gol si sono messi in evidenza diversi calciatori della Juve : Yildiz e l'incredibile traversa nella vittoria della Turchia, Bremer torna nel Brasile e va in gol contro la Francia , poi McKennie e David a bersaglio rispettivamente con Stati Uniti e Canada. Ma ci sono anche due giovanissimi che si sono messi in luce con le proprie squadre. Si tratta di Thomas Corigliano e Arman Durmisi .

Juve, che Corigliano con l'Italia!

Corigliano è un fantasista, classe 2009, che con l'U17 bianconera sta facendo sfracelli. E un fattore lo è anche con l'Italia: infatti è stato uno dei protagonisti della vittoria sui pari età dell'Islanda per 4-0. Un successo, il secondo, che porta gli azzurrini dell'Under 17 a punteggio pieno, e dunque ad un passo dalla qualificazione ai prossimi Europei (con la Romania, anch'essa a 6) basterà un pari in virtù della differenza reti a favore.

Nella vittoria contro gli islandesi a timbrare il cartellino anche Corigliano, che ha chiuso i giochi calando il poker al 38' del primo tempo. Il trequartista bianconero in area, spalle alla porta, si gira in un secondo e libera un sinistro sul palo lontano imprendibile per il portiere avversario. Nonostante non sia un vero e proprio attaccante, il 2009 è decisamente abituato ad andare a segno: con la Juve U17 quest'anno in 20 partite ben 12 gol (oltre ad addirittura 16 assist). Decisamente superiore ai suoi pari età, e chissà che presto non possa arrivare il salto in Primavera...

Durmisi show: tripletta con l'Albania

Chi nella Primavera bianconera c'è già è Durmisi, che nelle scorse ore con l'Albania U19 si è abbattuto su Malta nel match di qualificazioni all'Europeo di categoria: il risultato finale è stato di 7-1, ma l'attaccante classe 2008 di proprietà della Juve è stato grandissimo protagonista. In mezz'ora ha segnato tre gol, chiudendo di fatto la contesa. Al 21' sigla la rete dell'1-0 con un colpo di testa in area, al 44' mette a segno il 3-1 ancora con un colpo di testa (stavolta su cross da calcio d'angolo) e ad inizio ripresa, al 49', arriva il gol del 4-1 con un potente mancino in area che finisce nell'angolo in alto a sinistra, appena sotto la traversa.

Che l'attaccante avesse feeling con il gol lo si è visto anche in campionato: con la maglia della Juve Primavera 9 gol in 19 apparizioni. Insomma, nel settore giovanile continuano ad emergere talenti: il club, da sempre attento alla crescita dei giovani, guarda con attenzione. Che sia con le nazionali o con il club, gli attaccanti bianconeri lasciano il segno. E chissà che tra questi non venga fuori il nuovo Yildiz...

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