Juve Women-Fiorentina: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere la semifinale di Coppa Italia

Un ultimo passo per accedere alla finale. La Juve Women , dopo la vittoria dell'andata per 0-2, prova a ripetersi quest'oggi contro la Fiorentina nella semifinale di ritorno di Coppa Italia : in palio l'accesso all'ultimo atto della competizione tricolore. Le bianconere hanno già indirizzato la qualificazione, vincendo la partita in trasferta con le reti di Beccari e Capeta . Il rendimento in Serie A sta deludendo le aspettative, con la squadra di Massimiliano Canzi reduce dal deludente pareggio per 0-0 contro il Genoa fanalino di coda.

E così la Juve prova a rifarsi in Coppa Italia, nel match contro la Fiorentina (che sfiderà nuovamente tra pochi giorni in campionato). Così il tecnico delle bianconere alla vigilia: "Arriviamo a questa partita con una grande voglia di rivalsa e con la consapevolezza di voler superare le ultime due prestazioni, che non sono state alla nostra altezza. Abbiamo una grandissima opportunità per raggiungere uno degli obiettivi stagionali che ci siamo prefissati fin dall'inizio".

Juve Women-Fiorentina, dove vedere la partita

Il match tra Juventus Women e Fiorentina, in scena domenica 29 marzo al Pozzo-La Marmora di Biella con start alle ore 18, è visibile su SkySport e in streaming su SkyGo e NowTv. In alternativa sarà possibile seguire qui la diretta testuale dell'evento.

Le probabili formazioni della semifinale di Coppa Italia

JUVENTUS WOMEN (3-4-1-2): De Jong; Lenzini, Rosucci, Harviken; Thomas, Walti, Brighton, Carbonell; Pinto; Beccari, Capeta

Allenatore: Massimiliano Canzi

FIORENTINA (4-3-3): Fiskerstrand, Woldvik, Johansen, Janogy, Bredgaard, Orsi, Severini, Van Der Zanden, Faerge, Omarsdottir, Curmark

Allenatore: Pablo Piñones-Arce

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE