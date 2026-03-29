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"David e il rigore, pensavano fossi pazzo. Iceman per un motivo": il ct Canada senza dubbi

Il commissario tecnico Marsch ha parlato dell'attaccante della Juve e ha svelato un retroscena
3 min
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David alla Juve non ha mostrato il suo lato da Iceman, come lo chiamano in patria. Anzi, parecchie volte in stagione si è dimostrato tutto il contrario: dall'errore dal dischetto contro il Lecce a tanti altri gol sbagliati sotto porta. La sua temperatura in maglia bianconera si è alzata a dismisura. Con il Canada è invece riuscito a ritrovarsi e in amichevole contro l'Islanda ha realizzato ben due rigori, dismostrandosi implacabile e freddo dagli undici metri, proprio come vuole la sua storia. E anche il commissario tecnico Marsch lo ha elogiato al termine della sfida, svelando anche un retroscena.

Marsch elogia David

"Johnny è soprannominato Iceman per un motivo, sapete? Persino io ho guardato lo staff dicendo: ‘Facciamo tirare il secondo rigore a qualcun altro?’. Tutti mi hanno risposto: 'Sei impazzito?'" - così il ct Marsch al termine della sfida pareggiata dal Canada contro l'Islanda, dopo un passivo di 0-2. Due penalty perfetti di David hanno regalato il pareggio alla sua nazionale. Un'altra dimostrazione che con meno pressione riesce a incidere.

 

 

Alla Juve al contrario sta subendo tanto il peso della maglia e le responsabilità. Gol clamorosi sbagliati sotto porta, passaggi sbagliati nel momento cruciale e rigori calciati male e con la paura addosso come quello contro il Lecce: questo è il manifesto del Johnny bianconero. Nel mese di gennaio si era ripreso, mettendo a segno qualche gol consecutivo, poi di nuovo il calo e la scelta di Spalletti di puntare su Boga falso nove, alternandosi con Yildiz. Ora sono rientrati anche Vlahovic e Milik, subentrati entrambi nel match contro il Sassuolo, al contrario di David e Openda. Queste ultime partite della stagione della Juve saranno fondamentali per alzare un po' il livello e magari per regalare ai tifosi qualche rete importante nella lotta Champions. 

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