Deniz, poker con la Turchia! Chi è il talento Juve: dal legame con Yildiz alla lotta tra nazionali

Deniz show: poker e talento in vetrina

Poker e assist. Una prestazione totale quella di Esad Deniz con la Turchia U16, capace di travolgere il Marocco in amichevole con quattro gol e un passaggio decisivo. Numeri che parlano da soli: 8 reti in stagione in appena due mesi dal suo arrivo a Torino, dopo l’esperienza all’Ajax. Un impatto devastante, che conferma come il classe 2010 sia uno dei prospetti più interessanti. E non è un caso isolato: tra le fila bianconere continuano a brillare anche altri giovani, come Corigliano con l’Italia e Durmisi con l’Albania, segnale di un vivaio sempre più internazionale e competitivo. Ma senza mettere pressione a nessuno, la strada da percorrere e lunga e spesso ci sono molti ostacoli nella crescita dei ragazzi. Ma il giovane turco al momento sta facendo divertire molti tifosi.