Deniz, poker con la Turchia! Chi è il talento Juve: dal legame con Yildiz alla lotta tra nazionali

Deniz show: poker e talento in vetrina
Poker e assist. Una prestazione totale quella di Esad Deniz con la Turchia U16, capace di travolgere il Marocco in amichevole con quattro gol e un passaggio decisivo. Numeri che parlano da soli: 8 reti in stagione in appena due mesi dal suo arrivo a Torino, dopo l’esperienza all’Ajax. Un impatto devastante, che conferma come il classe 2010 sia uno dei prospetti più interessanti. E non è un caso isolato: tra le fila bianconere continuano a brillare anche altri giovani, come Corigliano con l’Italia e Durmisi con l’Albania, segnale di un vivaio sempre più internazionale e competitivo. Ma senza mettere pressione a nessuno, la strada da percorrere e lunga e spesso ci sono molti ostacoli nella crescita dei ragazzi. Ma il giovane turco al momento sta facendo divertire molti tifosi.
Il filo che lega Deniz e Yildiz
C’è un dettaglio che non è passato inosservato: l’esultanza. Mano davanti al volto, un gesto ormai iconico che richiama quello di Yildiz. Due modi diversi di interpretarlo: Kenan mima una stella, Deniz un segno personale, che magari spiegherà. Il legame tra i due non è solo simbolico. Entrambi rappresentano il presente e il futuro della nazionale turca (anche se Deniz è conteso dall'Olanda), ma anche un modello di crescita per la Juventus. Il percorso del numero dieci bianconero, esploso rapidamente fino alla prima squadra, è l’esempio che a Torino vogliono replicare.
Strategia Juve: creare valore dai giovani
La storia recente insegna che il filo diretto tra Ajax e Juventus può essere vincente: da Davids a Ibrahimovic, fino ad esperimenti meno fortunati. Ma la direzione è chiara: investire sui giovani per evitare spese folli sul mercato. È la stessa filosofia che ha portato a scommettere su Yildiz e su altri talenti come Licina (show con la Germania), arrivato anche lui dal Bayern Monaco. Un progetto che passa dalle Under, dalla Primavera e dalla Next Gen, con l’obiettivo di accorciare i tempi e portare i migliori il prima possibile tra i grandi. Deniz, in questo senso, è già sotto osservazione. Il club crede nel suo potenziale e spera che il suo percorso possa ricalcare quello di chi lo ha preceduto.
Chi è Esad Deniz
Attaccante moderno e difficile da collocare con un solo ruolo. Deniz è una punta centrale con licenza di muoversi su tutto il fronte offensivo. Ama partire largo a sinistra per rientrare e calciare con il destro, il suo piede naturale, ma sa anche legare il gioco e dialogare con i compagni. Nell'amichevole contro il Marocco ha dimostrato di saper fare gol in tutti i modi: da rapinatore d'area e anche attaccando la profondità con tecnica. È al centro anche di un "duello" tra nazionali: anche l'Olanda lo segue con attenzione e finché non esordirà tra i grandi potrà ancora scegliere il suo futuro. Tra le curiosità, anche un dettaglio che racconta ambizione e personalità: la fasciatura alla mano in stile Benzema mostrata in altre occasioni e il Sium alla Ronaldo, fatto dopo il primo gol contro il Marocco. Il talento c’è, i numeri anche. Ora resta da capire quanto velocemente riuscirà a trasformare il potenziale in realtà. Ma se il buongiorno si vede dal mattino, a Torino hanno già acceso i riflettori. E Deniz, per ora, non sembra avere alcuna intenzione di spegnerli.
Deniz show: poker e talento in vetrina
Poker e assist. Una prestazione totale quella di Esad Deniz con la Turchia U16, capace di travolgere il Marocco in amichevole con quattro gol e un passaggio decisivo. Numeri che parlano da soli: 8 reti in stagione in appena due mesi dal suo arrivo a Torino, dopo l’esperienza all’Ajax. Un impatto devastante, che conferma come il classe 2010 sia uno dei prospetti più interessanti. E non è un caso isolato: tra le fila bianconere continuano a brillare anche altri giovani, come Corigliano con l’Italia e Durmisi con l’Albania, segnale di un vivaio sempre più internazionale e competitivo. Ma senza mettere pressione a nessuno, la strada da percorrere e lunga e spesso ci sono molti ostacoli nella crescita dei ragazzi. Ma il giovane turco al momento sta facendo divertire molti tifosi.