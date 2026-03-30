David, allarme Juve: problema fisico con il Canada, cosa è successo e come sta

L’ultimo impegno amichevole del Canada ha visto brillare David , autore di una prestazione decisiva . L’attaccante, oggi alla Juventus , si è messo in evidenza con grande freddezza sotto porta, confermandosi uno dei punti di riferimento della nazionale. La sua prova, però, è stata accompagnata da un piccolo campanello d’allarme fisico che ha destato qualche preoccupazione iniziale. Nonostante ciò, le sensazioni attorno al giocatore sono rimaste complessivamente positive. Lo staff medico ha subito monitorato la situazione, evitando inutili allarmismi. L’episodio ha comunque attirato l’attenzione anche in Italia, dove si segue con interesse l’evoluzione delle sue condizioni.

Doppietta e uscita anticipata: cosa è successo

Nel corso della sfida contro l’Islanda, David si è reso protagonista con una doppietta, entrambe le reti arrivate dal dischetto. Due esecuzioni perfette che hanno indirizzato il match e messo in mostra la sua lucidità nei momenti chiave. Durante la partita, però, l’attaccante ha subito una contusione alla caviglia che lo ha costretto a lasciare il campo prima del triplice fischio. L’uscita anticipata ha subito generato apprensione.. Il gonfiore alla caviglia è apparso evidente fin da subito, alimentando dubbi sulle sue condizioni. Nonostante il fastidio, David è riuscito comunque a lasciare il terreno di gioco sulle proprie gambe. Lo staff tecnico ha preferito non correre rischi, optando per la sostituzione. Una scelta prudente, soprattutto in un contesto amichevole. E la Juve attende risposte.

Condizioni rassicuranti e nessun rientro anticipato

Le prime valutazioni effettuate dallo staff sanitario canadese hanno però ridimensionato ogni preoccupazione. L’infortunio si è rivelato meno serio del previsto, trattandosi di una semplice contusione senza conseguenze rilevanti. Le condizioni di David sono state giudicate buone, escludendo problematiche strutturali alla caviglia. Per questo motivo, non è stato disposto alcun rientro anticipato a Torino. Il giocatore rimarrà regolarmente con il gruppo del Canada per proseguire la preparazione. L’obiettivo è essere a disposizione anche per il prossimo test contro la Tunisia. Una decisione che conferma l’ottimismo attorno al suo recupero. Nel frattempo, in casa bianconera si tira un sospiro di sollievo. Spalletti dovrà dunque attendere la conclusione della sosta per le nazionali prima di riabbracciare il proprio attaccante, in vista della sfida di campionato contro il Genoa.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE