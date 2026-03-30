Per Conte al Tottenham, l'ex Juve e il calvario infortuni: torna dopo tre allenatori!

Il rientro e l'obiettivo di Kulusevski

"Vedo la luce, ora mi sento meglio. Ho fatto tutto il possibile per essere pronto a giocare contro l'Ucraina, ma non è stato possibile. Capisco che la gente fosse preoccupata, ma in realtà era per un motivo sbagliato. È stato davvero positivo sottopormi a questo piccolo intervento e riuscire a individuare il problema. Ora dovrebbe essere tutto risolto. Forse a causa di cose che non si verranno a sapere perché, alla fine della giornata, è solo Dio che decide e nessun altro" ha spiegato il giocatore. Poi ha aggiunto: "Ora si tratta solo di tornare in campo con calma e costanza. Finalmente vedo la luce. Sono convinto, mi sento meglio. Ho davvero un buon presentimento sulla partita con la Polonia e ai Mondiali tra qualche mese. È così che finiranno il libro e il capitolo. Ne sono convinto. Sento persone che dicono: 'Sarà lo stesso giocatore quando tornerà?' No, non sarò lo stesso giocatore. Sarò molto meglio e molto più forte, più intelligente e migliore per i miei compagni di squadra" ha concluso il giocatore. Parole che raccontano non solo la voglia di tornare, ma anche quella di rinascere. Perché dopo dieci mesi lontano dal campo, Kulusevski non vuole semplicemente rientrare: vuole riscrivere la sua storia.