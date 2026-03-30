Juve-Genoa, chi ci crede: Milik e Vlahovic a raffica, Boga si candida, Thuram trascina

Pausa nazionali, ma non per tutti. Se molti giocatori della Juve sono impegnati in giro per il mondo tra amichevoli e qualificazioni per i Mondiali, diversi calciatori bianconeri sono rimasti a Torino, pronti ad allenarsi in vista della sfida contro il Genoa in programma lunedì 6 aprile alle 18:00. Oggi, lunedì 30 marzo, la squadra di Spalletti è quindi scesa in campo alla Continassa, dove alcuni giocatori sono riusciti a mettersi in mostra a suon di gol.
Verso Juve-Genoa: Vlahovic, Milik e Thuram scaldano i motori
Colpi di testa, inserimenti e tiri di prima: con gli uomini a disposizione, la Juve si sta preparando al meglio in vista della sfida contro la squadra di De Rossi. Sui social la Vecchia Signora ha pubblicato il video di uno degli allenamenti, che aveva un focus particolare sulle azioni offensive e i cross.
Sono sembrati particolarmente in forma Vlahovic, Milik e Thuram, rimasti a Torino per riprendersi e tornare al 100%. La loro condizione è in crescita e Spalletti sfrutterà al meglio questa settimana piena di allenamento per recuperarli. In vista di un finale di stagione ricco di incontri importanti, l'allenatore bianconero avrà bisogno anche del loro aiuto per cercare di conquistare il quarto posto in classifica e la qualificazione alla prossima Champions League.
Quanti titolari in allenamento: vere e proprie prove di formazione
C'era una volta la pausa nazionali, quella settimana in cui alla Continassa non restava più nessuno. Ora la situazione è drasticamente cambiata perché tra infortunati, giocatori non al meglio ed esclusioni più o meno eccellenti, Spalletti può contare su tanti possibili titolari in allenamento. Per la Juve si tratta di un'ottima notizia, visto che l'allenatore bianconero può preparare con calma la prossima partita e testare le condizioni dei giocatori in quelle che sembrano essere a tutti gli effetti delle prove di formazione.
Con David (uscito per un problema fisico) e Openda impegnati in Nazionale, stanchi e sfiduciati, salgono ad esempio ancora di più le quotazioni di Vlahovic e Milik. I due attaccanti sembrano stare bene e hanno a disposizione 10 giorni di allenamenti per conquistare la fiducia di Spalletti. Allo stesso modo Thuram e Kelly, rimasti alla Continassa, saranno di certo titolari contro il Genoa, e anche Boga si candida per una maglia. L'esterno ivoriano sta facendo molto bene e potrebbe scendere in campo dal primo minuto per far riposare Yildiz. Il turco, infatti, tornerà a Torino stanco dopo le due partite dei playoff della Turchia.
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Pausa nazionali, ma non per tutti. Se molti giocatori della Juve sono impegnati in giro per il mondo tra amichevoli e qualificazioni per i Mondiali, diversi calciatori bianconeri sono rimasti a Torino, pronti ad allenarsi in vista della sfida contro il Genoa in programma lunedì 6 aprile alle 18:00. Oggi, lunedì 30 marzo, la squadra di Spalletti è quindi scesa in campo alla Continassa, dove alcuni giocatori sono riusciti a mettersi in mostra a suon di gol.
Verso Juve-Genoa: Vlahovic, Milik e Thuram scaldano i motori
Colpi di testa, inserimenti e tiri di prima: con gli uomini a disposizione, la Juve si sta preparando al meglio in vista della sfida contro la squadra di De Rossi. Sui social la Vecchia Signora ha pubblicato il video di uno degli allenamenti, che aveva un focus particolare sulle azioni offensive e i cross.
Sono sembrati particolarmente in forma Vlahovic, Milik e Thuram, rimasti a Torino per riprendersi e tornare al 100%. La loro condizione è in crescita e Spalletti sfrutterà al meglio questa settimana piena di allenamento per recuperarli. In vista di un finale di stagione ricco di incontri importanti, l'allenatore bianconero avrà bisogno anche del loro aiuto per cercare di conquistare il quarto posto in classifica e la qualificazione alla prossima Champions League.