Juve-Genoa, chi ci crede: Milik e Vlahovic a raffica, Boga si candida, Thuram trascina

Pausa nazionali, ma non per tutti . Se molti giocatori della Juve sono impegnati in giro per il mondo tra amichevoli e qualificazioni per i Mondiali, diversi calciatori bianconeri sono rimasti a Torino , pronti ad allenarsi in vista della sfida contro il Genoa in programma lunedì 6 aprile alle 18:00. Oggi, lunedì 30 marzo, la squadra di Spalletti è quindi scesa in campo alla Continassa , dove alcuni giocatori sono riusciti a mettersi in mostra a suon di gol .

Verso Juve-Genoa: Vlahovic, Milik e Thuram scaldano i motori

Colpi di testa, inserimenti e tiri di prima: con gli uomini a disposizione, la Juve si sta preparando al meglio in vista della sfida contro la squadra di De Rossi. Sui social la Vecchia Signora ha pubblicato il video di uno degli allenamenti, che aveva un focus particolare sulle azioni offensive e i cross.

Sono sembrati particolarmente in forma Vlahovic, Milik e Thuram, rimasti a Torino per riprendersi e tornare al 100%. La loro condizione è in crescita e Spalletti sfrutterà al meglio questa settimana piena di allenamento per recuperarli. In vista di un finale di stagione ricco di incontri importanti, l'allenatore bianconero avrà bisogno anche del loro aiuto per cercare di conquistare il quarto posto in classifica e la qualificazione alla prossima Champions League.