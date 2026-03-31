Bremer, clamoroso Juve: non è più incedibile! Fissato il prezzo mercato, si ascoltano offerte

La testa di Bremer naturalmente è solo al finale di stagione. Ancor prima alla notte tra oggi e domani: c’è il suo Brasile e gioca contro la Croazia. Dopo la rete alla Francia - la prima con la maglia verdeoro - si è trovato ancora di più a suo agio nel nuovo corso di Ancelotti, con il quale il feeling è evidentissimo . Il sogno Mondiale rischia presto di trasformarsi in realtà, ed è la notizia che tanto aspettava e a cui giustamente mirava in quei giorn in cui il recupero era più lontano e il pensiero della Coppa del Mondo si trasformava in obiettivo , perciò benzina. Sembra passata una vita e invece è giusto qualche mese fa, nemmeno una stagione intera: anche per questo qualche sbavatura gli è stata serenamente perdonata, anche per questo alla Continassa si ha la sensazione di avere a che fare con una versione tutto sommato ridotta rispetto al Gleison conosciuto negli anni.

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Le parole di Spalletti

D’altra parte, le stesse parole di Spalletti di un paio di mesi fa erano state indicative: «Sono molto contento di come sia tornato - aveva detto -, di come stia migliorando di partita in partita. Sono quei tipi di infortuni che ti lasciano sempre delle perplessità e invece il ragazzo ha fatto pulizia totale dentro la testa». Nessuna paura, insomma. Anche se «viaggia sempre un po’ con il dosatore. Se quello che ha davanti ha forza 3, lui mette 5. Se ha 7 mette 9. Se ha 10, mette 10 e lode. Dovrebbe cambiare, perchè si gioca sempre allo stesso modo contro tutti gli avversari». Un’osservazione. Che non è passata appunto inosservata.