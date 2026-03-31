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“Milik? Se sta bene una garanzia. Bernardo Silva perfetto, Kessie doppione. E occhio a Leoni”

Legrottaglie: “La Juve prenda al volo Rudiger. Peccato per il ko, ma Giovanni resta fortissimo. È il futuro dell’Italia”
Nicolò Schira
3 min
Juventus

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Tutte le notizie sulla squadra

«La Juve deve programmare tre acquisti importanti per tornare competitiva ai massimi livelli e puntare l’anno prossimo a vincere lo scudetto». Firmato Nicola Legrottaglie. Una lunga militanza in bianconero per il centrale di Gioa del Colle che ha giocato a più riprese nelle fila della Signora dal 2003 al 2011, collezionando complessivamente 154 presenze condite da 10 reti. Nicola Legrottaglie, la Juve è pronta a blindare Spalletti fino al 2028, nonostante non vi siano ancora certezze sul piazzamento finale della squadra bianconera: è la mossa giusta? «Assolutamente sì. Spalletti è il condottiero giusto per riportare in alto la Juventus. Mi piacciono le idee e la passione che sta trasmettendo Luciano a tutto l’ambiente bianconero. Con lui la squadra è tornata sul binario giusto e dà la sensazione di essere sulla strada adatta per arrivare lontano. Ora allenatore e dirigenti devono, però, iniziare già a programmare la stagione prossima, rinforzando la squadra con acquisti da Juve». A proposito: in difesa Spalletti vorrebbe Toni Rudiger… «Da prendere al volo! Non c’è neanche da parlarne. Il tedesco è un top player e fa ancora la differenza come si è visto in Champions League contro il Manchester City. Haaland ne sa qualcosa. Bremer e Rudiger tra l’altro formerebbero una coppia di livello internazionale davvero molto importante. Difficile trovare in giro un duo così, a maggior ragione in Italia».

Legrottaglie, dalla fiducia a Milik a Kessiè

Davanti invece molto ruota intorno al rinnovo di Vlahovic: bisogna ripartire dal serbo o meglio cambiare bomber? «A me Vlahovic piace e lo terrei. Darei fiducia anche Milik: se il polacco sta bene, ha sempre fatto bene ed è una garanzia. Davanti ripartirei da loro due». 
 
Dove interverrebbe allora per alzare il livello della Juventus? «A centrocampo serve un elemento che aggiunga qualità alla squadra. Leggo e sento spesso di Bernardo Silva: uno così sarebbe perfetto per alzare il tasso tecnico della mediana».
 
Kessiè invece? «Lui mi scalda meno e sarebbe un doppione di Thuram… » .

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

"In porta uno forte. Leoni? Sarà un titolare della Nazionale"

Tra i pali invece? «Prenderei un portiere forte. Qualcuno con più impatto e prestanza di chi c’è oggi, ma soprattutto che abbia grande esperienza e una forte personalità. Nomi? Alisson o Dibu Martinez» . 
 
Infine le faccio un nome: Giovanni Leoni. Può essere il nome giusto per puntellare la retroguardia? «Leoni l’ho avuto alla Samp, lo conosco molto bene ed è un ragazzo eccezionale, che farebbe fortuna di tutti i grandi club. Peccato l’infortunio che l’ha frenato al primo anno col Liverpool, ma non ho dubbi: Giovanni resta fortissimo e sarà un titolare della Nazionale nei prossimi anni».

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

«La Juve deve programmare tre acquisti importanti per tornare competitiva ai massimi livelli e puntare l’anno prossimo a vincere lo scudetto». Firmato Nicola Legrottaglie. Una lunga militanza in bianconero per il centrale di Gioa del Colle che ha giocato a più riprese nelle fila della Signora dal 2003 al 2011, collezionando complessivamente 154 presenze condite da 10 reti. Nicola Legrottaglie, la Juve è pronta a blindare Spalletti fino al 2028, nonostante non vi siano ancora certezze sul piazzamento finale della squadra bianconera: è la mossa giusta? «Assolutamente sì. Spalletti è il condottiero giusto per riportare in alto la Juventus. Mi piacciono le idee e la passione che sta trasmettendo Luciano a tutto l’ambiente bianconero. Con lui la squadra è tornata sul binario giusto e dà la sensazione di essere sulla strada adatta per arrivare lontano. Ora allenatore e dirigenti devono, però, iniziare già a programmare la stagione prossima, rinforzando la squadra con acquisti da Juve». A proposito: in difesa Spalletti vorrebbe Toni Rudiger… «Da prendere al volo! Non c’è neanche da parlarne. Il tedesco è un top player e fa ancora la differenza come si è visto in Champions League contro il Manchester City. Haaland ne sa qualcosa. Bremer e Rudiger tra l’altro formerebbero una coppia di livello internazionale davvero molto importante. Difficile trovare in giro un duo così, a maggior ragione in Italia».

Legrottaglie, dalla fiducia a Milik a Kessiè

Davanti invece molto ruota intorno al rinnovo di Vlahovic: bisogna ripartire dal serbo o meglio cambiare bomber? «A me Vlahovic piace e lo terrei. Darei fiducia anche Milik: se il polacco sta bene, ha sempre fatto bene ed è una garanzia. Davanti ripartirei da loro due». 
 
Dove interverrebbe allora per alzare il livello della Juventus? «A centrocampo serve un elemento che aggiunga qualità alla squadra. Leggo e sento spesso di Bernardo Silva: uno così sarebbe perfetto per alzare il tasso tecnico della mediana».
 
Kessiè invece? «Lui mi scalda meno e sarebbe un doppione di Thuram… » .

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“Milik? Se sta bene una garanzia. Bernardo Silva perfetto, Kessie doppione. E occhio a Leoni”
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