“Milik? Se sta bene una garanzia. Bernardo Silva perfetto, Kessie doppione. E occhio a Leoni”

«La Juve deve programmare tre acquisti importanti per tornare competitiva ai massimi livelli e puntare l’anno prossimo a vincere lo scudetto». Firmato Nicola Legrottaglie. Una lunga militanza in bianconero per il centrale di Gioa del Colle che ha giocato a più riprese nelle fila della Signora dal 2003 al 2011, collezionando complessivamente 154 presenze condite da 10 reti. Nicola Legrottaglie, la Juve è pronta a blindare Spalletti fino al 2028, nonostante non vi siano ancora certezze sul piazzamento finale della squadra bianconera: è la mossa giusta? «Assolutamente sì. Spalletti è il condottiero giusto per riportare in alto la Juventus. Mi piacciono le idee e la passione che sta trasmettendo Luciano a tutto l’ambiente bianconero. Con lui la squadra è tornata sul binario giusto e dà la sensazione di essere sulla strada adatta per arrivare lontano. Ora allenatore e dirigenti devono, però, iniziare già a programmare la stagione prossima, rinforzando la squadra con acquisti da Juve». A proposito: in difesa Spalletti vorrebbe Toni Rudiger… «Da prendere al volo! Non c’è neanche da parlarne. Il tedesco è un top player e fa ancora la differenza come si è visto in Champions League contro il Manchester City. Haaland ne sa qualcosa. Bremer e Rudiger tra l’altro formerebbero una coppia di livello internazionale davvero molto importante. Difficile trovare in giro un duo così, a maggior ragione in Italia».