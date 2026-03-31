Conceicao si blinda alla Juve: “Voglio vincere”. E papà riapre la ferita che fece godere i bianconeri

Tra calcio, Serie A e... Mondiale. Due generazioni a confronto, Sergio e Francisco Conceicao: il primo ex calciatore e oggi allenatore (ex tecnico del Milan, oggi guida l'Al-Ittihad); il secondo punto fermo della Juve di Luciano Spalletti (che in conferenza pochi giorni fa ha respinto al mittente le possibili voci sull'interesse del Liverpool). I due si sono messi a confronto in un'intervista rilasciata al The Athletic, in cui sono diversi i temi toccati. Dal percorso intrapreso dai due al confronto tra il Portogallo del passato e quello del presente. Le proprie carriere, tra cocenti delusioni (per Sergio il 5 maggio la nota dolente) e grandi soddisfazioni. E ovviamente... la Juventus.
Conceicao, Sergio e Francisco a confronto
Sergio Conceicao racconta del Francisco bambino fino ad arrivare ad oggi: "Francisco è sempre stato competitivo, sensibile e molto legato alla famiglia. Sempre tra i migliori della classe. Si era iscritto all’università per studiare educazione fisica, superando tutti gli esami con voti altissimi, ma giocando alla Juventus ha messo gli studi in pausa".
Sul com'è stato crescere con un papà famoso, invece, Francisco spiega: "Sono sempre stato molto orgoglioso di mio padre. Giocatore straordinario. Allenatore vincente. Mi hanno paragonato a lui fin da piccolo. Non mi ha mai dato fastidio. Ho sempre provato un amore incondizionato. Ho avuto il miglior esempio possibile, un padre con una conoscenza profondissima del calcio. E anche altri familiari che mi hanno spinto a migliorare".
Via dal Portogallo
Sul cambiare Paese papà Sergio spiega: "Ci sono sempre state certe difficoltà, Paesi diversi, dinamiche diverse nelle scuole e nella vita sociale, ma è stato positivo. Eravamo insieme come famiglia e questo ha dato loro competenze di vita interessanti. I ragazzi parlano quattro o cinque lingue, hanno giocato per diversi club e hanno sperimentato culture diverse, dall’Italia, al Belgio, alla Grecia… Hanno trasformato tutto questo in un punto di forza e in qualcosa da rispettare".
Così invece Francisco: "La mia infanzia è stata per lo più all’estero a causa della sua carriera. Prima a Milano e Roma, poi in Portogallo. In Belgio allo Standard. Abbiamo vissuto in Grecia. Papà giocava nel PAOK e io ero nelle giovanili lì. Quindi ho sempre sperimentato culture e modi diversi di giocare a calcio. Mi ha aiutato a formarmi. La mia passione per il calcio è iniziata presto perché abbiamo radici calcistiche profonde in famiglia. Penso di aver imparato molto più che stando in un solo posto. Per me più aspetti positivi che negativi. So che non tutti hanno avuto la fortuna che ho avuto io fin da bambino".
Le differenze nel modo di giocare
Giocano tutti nello stesso modo nella famiglia Conceicao? Sergio: "Dei miei figli, Sérgio (junior) è un terzino destro, Moisés è un’ala destra, Rodrigo è un’ala destra e anche Francisco lo è, come me. Giochiamo tutti a destra, ma siamo tutti diversi. Francisco è mancino e ha uno stile diverso dal mio; prospera nelle situazioni di dribling e sbilanciare le difese. Ha molto carattere. Io ero più un giocatore da cross; le ali non giocavano sul piede “invertito” allora. Oggi le ali rientrano per cercare il tiro. Io ero destro e giocavo a destra, ma segnavo molto anche con il sinistro".
Francisco dice la sua: "Abbiamo molto in comune e ho guardato molti video di papà. Era incredibile. E ha fatto tutto questo dopo un’infanzia molto difficile. Suo padre lavorava nei cantieri. Durante le vacanze, papà lo aiutava lì e al mercato. È cresciuto in una famiglia molto modesta affrontando difficoltà economiche. Ora ha uno stadio intitolato a lui a Taveiro, Coimbra, vicino a dove è cresciuto. Papà e io abbiamo somiglianze come giocatori. Essere aggressivi in campo, non perdere i duelli, essere veloci, larghi, dribblare, esplosivi, crossare – papà con entrambi i piedi. Papà era robusto per essere un’ala. La genetica ha fatto la sua parte. Io amo l’uno contro uno, il dribbling, creare, sbilanciare l’avversario. Queste sono le caratteristiche che mi definiscono come giocatore. Sono irriverente, non sai cosa farò in campo. Ho equilibrio. Devo ancora crescere e migliorare in tutto per realizzare il mio potenziale".
Una famiglia di calciatori
Sempre Sergio sull'avere tanti figli calciatori: "Vorrei essere un uomo elastico per poter essere ovunque con i miei figli. Parliamo con tutti loro più volte al giorno, seguo tutto il più da vicino possibile. Viviamo le vite degli altri al massimo. Non li ho mai spinti a diventare calciatori. Così come non ho interferito con i loro studi, ho sempre sostenuto qualsiasi percorso scegliessero, in modo molto paterno, come avrei fatto con qualsiasi professione, stando sempre al loro fianco. Giocavamo molto acasa, tutti insieme. Dicevo sempre che se fossero stati competitivi nei club come lo erano a casa, sarebbero tutti nel miglior club del mondo. A casa giocano, si arrabbiano, piangono, si irritano sempre, e non volevo nemmeno che giocassero prima di cena perché sapevo che avrebbe rovinato il pasto. Anche oggi c’è un campo a casa mia vicino Coimbra, e il più piccolo, Zé, gioca con i fratelli. Nel mezzo della partita li colpisce e piange quando perde. Si diverte molto a giocare con Francisco e Rodrigo contro Sérgio e Moisés".
Francisco spiega: "I miei fratelli giocano tutti a calcio. Il più piccolo, che ha 10 anni, vuole diventare un calciatore. I miei fratelli hanno fatto molti sacrifici e mostrato impegno. Tifo per le loro vittorie come se fossero le mie".
"Vedere giocare Chico..."
Papà Sergio racconta le emozioni di federe Chico giocare con la maglia del Portogallo: "È una fonte enorme di orgoglio e gioia per me, perché rappresentare la propria nazionale è qualcosa che ogni giocatore al mondo sogna. Ricordo il gol a Euro 2024. Ero lì e ho visto quel gol allo stadio, ed è stato incredibilmente emozionante. Sono sempre stato profondamente portoghese. L’inno nazionale mi emozionava, e ora mi emoziona vedere mio figlio. Non so ancora se potrò vederlo al Mondiale negli Stati Uniti, ma se posso, mi piacerebbe davvero".
"Felici di quanto sta facendo alla Juve"
Sergio prosegue: "Francisco è molto legato alla famiglia, mi chiama sempre prima delle partite, poi chiama sua madre, i nonni, i fratelli: tutti. Ci dice che sta andando verso lo spogliatoio. Guarda sempre le mie partite, e quando perdo ci resta davvero male. È molto legato alla famiglia e soffre molto per me e per i suoi fratelli. A causa dei nostri lavori, non possiamo sempre vederlo dal vivo, ma lo sosteniamo sempre e siamo felici di quello che sta facendo alla Juventus e con la nazionale, sapendo che ha solo 23 anni e può arrivare molto più lontano. Francisco ha un potenziale enorme".
"Juve, voglio vincere trofei!"
Sulla sua carriera da calciatore Chico racconta: "Sono passato dallo Sporting al Porto, il club del mio cuore e della mia famiglia. Papà ha giocato lì e ha allenato lì a lungo. È stato il club più importante nei miei anni di formazione, quello in cui sono arrivato per la prima volta in prima squadra, con papà come allenatore. Dal Porto sono passato all’Ajax. Sentivo che fosse la scelta giusta per me. Ero campione portoghese. Volevo evolvermi come giocatore. Non è andata come speravo e sono rimasto solo un anno. Questo mi ha reso ancora più affamato quando sono tornato al Porto, per dimostrare quanto fossi forte. È stata la decisione giusta. Sono entrato nella nazionale portoghese".
Francisco racconta del passaggio a Torino: "Mi sono trasferito alla Juventus nel 2024. Ancora una volta, il passo giusto, un grande club e uno che vuole tornare a vincere trofei. La Serie A è molto tattica. Per gli attaccanti è molto più difficile segnare, è molto più difficile far emergere le proprie qualità. Le squadre giocano con una linea a cinque dietro e la cosa principale è non subire gol. Ma tutto questo mi rende un giocatore migliore. Sono felice alla Juventus e il mio obiettivo principale è vincere trofei con la Juventus".
Sergio: "Quel gol contro Zidane e Del Piero..."
Papà Sergio invece: "Ci sono stati molti momenti importanti, tutti quelli che ci hanno portato al nostro obiettivo principale — le partite che hanno portato ai titoli. Penso sempre prima agli obiettivi della squadra. Ora, ci sono uno o due momenti individuali che mi restano impressi, per il contesto e il momento. Penso al mio gol (con la Lazio) in Supercoppa Italiana contro la Juventus di Zidane e Del Piero — abbiamo vinto 2-1 al vecchio stadio della Juventus e il mio gol ha deciso la partita. I tre gol contro la Germania a Euro 2000, e la Scarpa d’Oro in Belgio come miglior giocatore della stagione. Poi direi tutte le partite che hanno portato ai 10 titoli che ho vinto".
Sergio e la delusione Inter: "Quel 5 maggio..."
Momenti belli, ma anche alcuni complicati. Sergio Conceicao era all'Inter in quel famoso 5 maggio, quando i nerazzurri di Cuper persero lo Scudetto all'ultima giornata, con la Juve che divenne campione d'Italia: "La delusione di perdere un campionato e quelle partite che hanno portato alla perdita dei titoli. Ricordo una grande tristezza in quel famoso 5 maggio 2002 con l’Inter. Penso che sia stato il momento più difficile: eravamo stati in testa per tutta la stagione — io ho avuto qualche infortunio — ma eravamo una grande squadra e abbiamo perso l’ultima partita contro la Lazio, perdendo il campionato a favore della Juventus".
"Anche da allenatore momenti belli e brutti"
E da allenatore? "Il mio primo titolo di campione con il Porto (2017-18) è stato un momento molto speciale. Ha interrotto la striscia di quattro titoli consecutivi del Benfica. Da giocatore ho contribuito ai cinque campionati consecutivi del Porto, la serie più vincente nella storia delclub, e da allenatore ho vinto tre campionati con il Porto, l’ultimo dei quali è stato il 30º nella storia del club. Questi momenti rappresentano il culmine del duro lavoro e della passione. E ci sono momenti difficili anche da allenatore: una sconfitta o l’altra lascia sempre il segno. Ho vinto il 70 per cento delle finali a cui ho partecipato. Ce ne sono alcune che ho perso, ed è stato quasi sempre ai rigori. Perdere contro lo Sporting a Jamor (lo Stadio Nazionale, dove si gioca la finale della Coppa del Portogallo) due volte ai rigori, la prima con lo SC Braga e la seconda con il Porto — quelli sono stati momenti dolorosi. Sono soprattutto i rigori…".
Il Portogallo verso il Mondiale: "Con CR7..."
Si passa a parlare di nazionale e del Portogallo al Mondiale. Così Sergio: "Le aspettative per una squadra di tale qualità sono di andare il più lontano possibile, arrivare alle fasi a eliminazione diretta e fino in fondo. Ma quell’entusiasmo e quella pressione non sono facili da gestire. Tuttavia, la qualità tecnica della squadra è eccezionale; hanno tutto ciò che serve per arrivare lontano nel torneo. Però, in queste competizioni brevi, sappiamo che un pallone che colpisce il palo ed entra, o che colpisce il palo ed esce, fa tutta la differenza. Anche se ci sono squadre con una storia più ricca, con la qualità che abbiamo possiamo fare un grande Mondiale".
Francisco analizza: "Ci sono tantissimi giocatori di altissimo livello. Bruno Fernandes è un giocatore incredibile, per quello che fa allo United e in nazionale. Può aiutarci molto con la sua leadership e le sue caratteristiche uniche e, speriamo, vincere. Ho un rapporto positivo con Cristiano, che è il primo a dare consigli su cosa fare. Per quello che rappresenta, merita totale attenzione. Sono semplicemente felice di essere nello spogliatoio con lui, ma mi insegna anche cose sulla vita fuori dal calcio: l’importanza della famiglia, l’alimentazione, come vivere, come recuperare fisicamente. Devi fare molti sacrifici per essere al massimo livello".
"Il Portogallo migliore? Quello che vince!"
Generazioni a confronto, papà Sergio dice la sua: "La migliore è quella che vince. Questa ha vinto due Nations League e un Europeo nel 2016. Non sono tutti gli stessi giocatori, ma giocatori come Ronaldo e Pepe hanno già vinto trofei. Io, Figo, Rui Costa, Vítor Baía, Paulo Sousa, Fernando Couto e altri avremmo potuto vincere Euro 2000. Sono convinto che se non fossimo stati eliminati dalla Francia con un rigore al golden goal in semifinale, avremmo vinto quell’Europeo. Non ho dubbi. Molti di quei giocatori erano stati campioni del mondo Under 20. Eravamo una generazione fantastica, ma non abbiamo vinto. I migliori sono sempre quelli che vincono".
Chico conclude: "Posso parlare solo del presente. Individualmente siamo tra le migliori squadre del mondo. Ogni giocatore è nei migliori club d’Europa. L’allenatore Roberto Martínez, che parla molto bene il portoghese, ci dice che siamo abbastanza forti per vincere il Mondiale, ma sappiamo anche che dipende da molti fattori e serve anche un po’ di fortuna. Possiamo vincerlo e non dovremmo avere paura di dirlo".
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Tra calcio, Serie A e... Mondiale. Due generazioni a confronto, Sergio e Francisco Conceicao: il primo ex calciatore e oggi allenatore (ex tecnico del Milan, oggi guida l'Al-Ittihad); il secondo punto fermo della Juve di Luciano Spalletti (che in conferenza pochi giorni fa ha respinto al mittente le possibili voci sull'interesse del Liverpool). I due si sono messi a confronto in un'intervista rilasciata al The Athletic, in cui sono diversi i temi toccati. Dal percorso intrapreso dai due al confronto tra il Portogallo del passato e quello del presente. Le proprie carriere, tra cocenti delusioni (per Sergio il 5 maggio la nota dolente) e grandi soddisfazioni. E ovviamente... la Juventus.
Conceicao, Sergio e Francisco a confronto
Sergio Conceicao racconta del Francisco bambino fino ad arrivare ad oggi: "Francisco è sempre stato competitivo, sensibile e molto legato alla famiglia. Sempre tra i migliori della classe. Si era iscritto all’università per studiare educazione fisica, superando tutti gli esami con voti altissimi, ma giocando alla Juventus ha messo gli studi in pausa".
Sul com'è stato crescere con un papà famoso, invece, Francisco spiega: "Sono sempre stato molto orgoglioso di mio padre. Giocatore straordinario. Allenatore vincente. Mi hanno paragonato a lui fin da piccolo. Non mi ha mai dato fastidio. Ho sempre provato un amore incondizionato. Ho avuto il miglior esempio possibile, un padre con una conoscenza profondissima del calcio. E anche altri familiari che mi hanno spinto a migliorare".
Via dal Portogallo
Sul cambiare Paese papà Sergio spiega: "Ci sono sempre state certe difficoltà, Paesi diversi, dinamiche diverse nelle scuole e nella vita sociale, ma è stato positivo. Eravamo insieme come famiglia e questo ha dato loro competenze di vita interessanti. I ragazzi parlano quattro o cinque lingue, hanno giocato per diversi club e hanno sperimentato culture diverse, dall’Italia, al Belgio, alla Grecia… Hanno trasformato tutto questo in un punto di forza e in qualcosa da rispettare".
Così invece Francisco: "La mia infanzia è stata per lo più all’estero a causa della sua carriera. Prima a Milano e Roma, poi in Portogallo. In Belgio allo Standard. Abbiamo vissuto in Grecia. Papà giocava nel PAOK e io ero nelle giovanili lì. Quindi ho sempre sperimentato culture e modi diversi di giocare a calcio. Mi ha aiutato a formarmi. La mia passione per il calcio è iniziata presto perché abbiamo radici calcistiche profonde in famiglia. Penso di aver imparato molto più che stando in un solo posto. Per me più aspetti positivi che negativi. So che non tutti hanno avuto la fortuna che ho avuto io fin da bambino".