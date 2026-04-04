Juve, un numero pesa ma è la prima di Spalletti! Dalla coppia spregiudicata all'ultimo rientro

Vlahovic-Milik e Boga

A prescindere dall’andatura della gara, l’impressione è che voglia concedere a entrambi un minutaggio ben più consistente rispetto all’ultimo match contro il Sassuolo. Non un caso, infatti, che nella seduta di ieri Lucio li abbia provati in tandem - Vlahovic, tra le altre cose, in partitella è stato incaricato di battere uno dei due penalty -. Una soluzione suggestiva e spregiudicata - come non se ne vedevano da mesi -, utile a gara in corso nel caso in cui i vari Yildiz, Boga e Chico non dovessero riuscire a scardinare la difesa del Genoa. Salvo dietrofront dell’ultimo minuto, sarà infatti l’ivoriano - anche lui rimasto alla Continassa in questi giorni - a partire al centro di un attacco ibrido e leggero, che lo vedrà scambiarsi in continuazione con Kenan, nell’economia di una Juve corta, concreta e, se servirà, pure sporca.