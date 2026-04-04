Rinnovo Spalletti, tutto fatto: quando arriva l'annuncio Juve e il ruolo di Chiellini

Spalletti-Juve, cosa manca per l'annuncio

Aggiungendo il dettaglio sulla linea che la Juve sta effettivamente seguendo: «Serve continuità nell’allineamento, continuità nello stile di gioco, continuità con i giocatori che stanno mostrando quanto sono bravi. Ed è probabilmente ciò di cui abbiamo bisogno se vogliamo avere successo». È passato poco più di un mese e non è cambiato nulla. Anzi, la convinzione della Juve si è rafforzata. E lo stesso Spalletti ha manifestato a più riprese la volontà di rimanere a bordo. Di creare i presupposti per una squadra vincente.