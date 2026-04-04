Vlahovic, così cancelli l'equivoco Juve! Spalletti tra uno scherzo del destino e due modi

Un passo alla volta, un giorno dopo l’altro. La missione di Dusan Vlahovic è tanto semplice quanto delicata, e il primo a esserne consapevole è proprio il serbo. Che ha davanti a sé un finale per mettere tutti d’accordo, e poi tutto a posto. Cosa vuol dire? Che intanto con il Genoa avrà più minutaggio, perché va messa tutta la benzina possibile e perché in questi giorni ha dato ottimi segnali in allenamento. Luciano Spalletti sa benissimo quanto possa cambiargli il destino avere un DV9 a pieno regime, ma oltre a coccolarlo pensa bene anche a come caricarlo. Non che ci sia particolarmente bisogno: Dusan ha vissuto al fianco della squadra gli alti e i bassi di una stagione che avrebbe certamente potuto prendere una piega diversa se fosse stato a disposizione nei mesi clou.