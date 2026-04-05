Ottolini oltre l’algoritmo, la scommessa già vinta e il lavoro più duro: rifare due Juve

Sapeva perfettamente che non avrebbe trovato un contesto semplice. Per alcuni dipartimenti della Juve questo è stato una sorta di anno zero: management nuovo, aria nuova, volti nuovi. Peccato che, a proposito della parte legata allo scouting, Marco Ottolini dovesse rifare praticamente tutto da zero, individuando ogni singolo tassello. Già, perché Damien Comolli a giugno ha ereditato una situazione estremamente complessa. La vecchia Juve - guidata dall’ottimo Matteo Tognozzi, deputato a supervisionare gli osservatori che negli anni sono riusciti a stanare grandissimi talenti in tutto il mondo (Yildiz, Huijsen, Soulé, Barrenechea i nomi più altisonanti) - era stata completamente smantellata. Alla Continassa non è rimasta praticamente traccia di un metodo, quello impostato dall’attuale direttore sportivo del Rio Ave (influente anche per Olympiacos e Nottingham Forest, le altre due realtà gestite dall’armatore greco Evangelos Marinakis), che ha funzionato e che ha portato la Juve a diventare un punto d’arrivo, non soltanto una base di partenza per giovani di spessore mondiale.