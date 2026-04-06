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Vlahovic ko, testa bassa dopo il riscaldamento: cos'è successo in Juve-Genoa

Spalletti perde di nuovo il serbo, era tutto pronto per il suo ingresso: i dettagli
1 min
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Vlahovic ko, testa bassa dopo il riscaldamento: cos'è successo in Juve-Genoa© Redazione
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Brutte notizie per la Juventus durante la sfida contro il Genoa: Dusan Vlahovic alza bandiera bianca proprio quando sembrava pronto a entrare in campo. L’attaccante serbo, dopo un lungo riscaldamento a bordo campo, era stato chiamato per subentrare al 60’, ma proprio in quel momento ha avvertito un fastidio al polpaccio.

Infortunio Vlahovic, le sue condizioni

Testa bassa e visibilmente deluso, il numero 9 ha fatto ritorno negli spogliatoi con il ghiaccio applicato, senza nemmeno riuscire a mettere piede in campo. Un imprevisto che ha spiazzato lo staff tecnico, costretto a cambiare i piani all’ultimo secondo. Al suo posto, infatti, è stato Milik a iniziare il riscaldamento per prepararsi all’ingresso. Da una prima ricostruzione, il problema accusato da Vlahovic non è collegato al precedente infortunio muscolare che lo ha tenuto fuori per diversi mesi. Resta ora da valutare l’entità del nuovo fastidio.

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