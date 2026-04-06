Conceicao, il coro per Spalletti e la chiave per gli assist: "Imparo questo e gli avversari..."

Conceicao dopo Juve-Genoa

Così il portoghese a SkySport: "Abbiamo fatto un grande primo tempo. Il risultato è corto per quanto fatto vedere in campo. Potevamo fare il 3-0. Dopo abbiamo sbagliato qualche passaggio, non è una scusa, ma comunque ci sono stati tanti giocatori che sono andati in nazionale tutti i viaggi e i giocatori che sono stati fuori e c'è stato un calo. Abbiamo fatto un grande lavoro alla fine. Dovevamo fare il terzo gol per chiudere la partita e ci abbiamo provato a inizio secondo tempo, poi ci sta la stanchezza. La nazionale non è una scusa ma dobbiamo continuare a lavorare. Miglioramenti? Tanto, nelle ultime partite ho fatto assist e gol, potevo segnare un po' di più ma questo è frutto del lavoro. Voglio aiutare la squadra ed è quello che continuerò a fare. Di Gregorio? Tutte le partite sono importanti, mancano ancora sette finali dopo questa vittoria. Il rigore parato è stato importante perché eravamo in un momento di difficoltà e Michele ci ha dato una mano".

"Coro a Spalletti? Meritato!"

Conceicao ha parlato anche a Dazn: "Primo coro per Spalletti allo Stadium? Sì, certo che lo merita! Abbiamo visto il primo tempo gran partita, anche all’inizio della ripresa abbiamo sfiorato il gol senza riuscirsi. Poi è subentrata un po’ di stanchezza visti anche gli impegni con le nazionali. Però dobbiamo lavorare, questo terzo gol lo dobbiamo fare. Ma abbiamo fatto una grande partita: primo tempo molto bene, siamo contenti di questi tre punti. Migliorare nel fare gol e assist? E’ quello in cui sto cercando di crescere, oggi ho fatto l’assist per aiutare la squadra: devo provare a fare questo. Devo aiutare la squadra il più possibile con le mie caratteristiche, vincere è la cosa importante. Ora testa alla partita con l’Atalanta che è molto importante. Cerco meno l’1 contro 1 cercando di più i compagni: se me l'ha chiesto l'allenatore? Sì, è vero: provo ad andare un po’ dentro, a non dare riferimenti agli avversari. Così hanno più difficolta a vedere dove sono, cerco di avere più spazio quando sono 1 contro 1 per dribblare e fare l’assist come oggi, per aiutare i compagni con le mie caratteristiche".

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