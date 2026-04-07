Retroscena Pinsoglio, quei cento metri e il foglietto a Di Gregorio: come nasce il rigore parato

Dopo oltre un mese lontano dal campo, Di Gregorio è tornato protagonista in una serata che difficilmente dimenticherà . Il portiere della Juve ha saputo riprendersi la scena con una prestazione solida e sicura contro il Genoa entrando dalla panchina all'intervallo e trasmettendo serenità a tutta la squadra. Il momento più iconico è arrivato nel secondo tempo, quando ha neutralizzato un calcio di rigore di Martin . Un episodio che ha scatenato l’entusiasmo dei compagni, che lo hanno celebrato come se avesse segnato un gol. Dietro quel gesto, però, si nasconde una preparazione meticolosa e un dettaglio curioso che ha fatto la differenza.

La corsa di Pinsoglio e il pizzino decisivo

Il retroscena riguarda Pinsoglio, terzo portiere della Juventus, protagonista di un gesto tanto rapido quanto determinante. Al momento del rigore, ha percorso diversi metri dalla panchina fino alla porta per consegnare un piccolo foglio a Di Gregorio. Quel “pizzino”, poi mostrato da Dazn nel post-partita, conteneva indicazioni precise sui possibili rigoristi avversari. Sul foglio erano annotati nomi e numeri di giocatori come Frendrup, Ellertsson, Vitinha, Ekuban e Martin, accompagnati da suggerimenti tecnici come “aperto”, “chiuso” o “centrale”.

Un linguaggio chiaro per i portieri, utile a prevedere la direzione del tiro. L’attenzione dello staff è stata fondamentale, soprattutto considerando l’uscita dal campo del principale rigorista, Malinovskyi. La panchina ha quindi adattato rapidamente le strategie, individuando nuove possibili soluzioni. Accanto al numero di Martin, l’indicazione era inequivocabile: “aperto”. Una previsione che si è rivelata esatta e decisiva.

La rinascita di Di Gregorio tra sicurezza e istinto

Il ritorno in campo di Di Gregorio non è stato soltanto simbolico, ma anche estremamente concreto. Durante tutta la ripresa ha gestito la partita con calma e lucidità, dimostrando di essere pronto nonostante il lungo stop. Il momento chiave è stato proprio il rigore: Martin ha calciato aprendo il tiro verso la sua sinistra, seguendo esattamente la previsione riportata sul foglietto. Il portiere bianconero ha letto la situazione alla perfezione, tuffandosi nel lato giusto e respingendo il pallone.

Un intervento che ha cambiato l’inerzia della gara e rafforzato la sua candidatura per una maglia da titolare in vista dei prossimi match, complice anche il problema accusato da Perin. La sua prestazione ha rappresentato un segnale forte anche per Spalletti, mostrando una versione affidabile e pronta del portiere. Dopo settimane difficili, questa partita può davvero segnare un nuovo inizio per lui, all’insegna della fiducia e della continuità.

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