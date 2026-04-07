Cambiaso fatto fuori per Dimarco, dentro il flop Italia: "Fa ancora male, sapevo già di non giocare"

Cambiaso è stato uno dei protagonisti della sfida tra Juve-Genoa . Con i suoi movimenti ad andare all'interno del campo ha aperto spazi e creato la possibilità di rendersi pericoloso. Un momento non semplice per lui anche per quanto è successo con l'Italia e gli zero minuti giocati nei playoff contro Irlanda del Nord e Bosnia, ma superati tornando a giocare con i bianconeri. Una situazione che è stata raccontata dallo stesso esterno in conferenza al termine della partiita.

Cambiaso, conferenza Juve-Genoa

Cambiaso ha parlato e analizzato il successo contro il Genoa: "Vittoria importante soprattutto per i risultati di Como e Roma. Il segnale era per noi stessi perchè ci siamo parlati prima della gara. Siamo stati bravi e dobbiamo continuare a dare pressione al Como. Era importante vincere". Su Di Gregorio e il momento difficile: "L'ho visto benissimo perché Michele è un ragazzo straordinario. In allenamento è sempre presente e sono felicissimo per lui perché ci ha fatto vincere una partita molto importante. È stato bravissimo per l’atteggiamento avuto, è sempre stato sul pezzo e l'ha dimostrato".

Italia e la batosta Nazionale

Poi l'esterno ha parlato del momento vissuto con l'Italia: "È importante perché personalmente ho vissuto male la settimana in Nazionale perché sapevo che non avrei trovato spazio. Sapevo non avrei trovato spazio, è stato brutto, mi ha fatto male non giocare quelle partite. È stata una bella batosta, oggi speravo di giocare. Non vedevo l’ora, è stato importante per me e per la squadra. È stata una vittoria importante".

A chiudere sulle ultime giornate: "Siamo quattro squadre in cinque punti, è una bella bagarre, bisogna lottare. Ogni punto conta come l’oro, la prossima partita sarà difficilissima vedendo come è andata l’ultima volta".

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