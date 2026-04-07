Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Cambiaso fatto fuori per Dimarco, dentro il flop Italia: "Fa ancora male, sapevo già di non giocare"

L'esterno bianconero in conferenza non nasconde la sofferenza vissuta in Nazionale
4 min
CambiasoItaliaJuve-Genoa
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Cambiaso è stato uno dei protagonisti della sfida tra Juve-Genoa. Con i suoi movimenti ad andare all'interno del campo ha aperto spazi e creato la possibilità di rendersi pericoloso. Un momento non semplice per lui anche per quanto è successo con l'Italia e gli zero minuti giocati nei playoff contro Irlanda del Nord e Bosnia, ma superati tornando a giocare con i bianconeri. Una situazione che è stata raccontata dallo stesso esterno in conferenza al termine della partiita.

Cambiaso, conferenza Juve-Genoa

Cambiaso ha parlato e analizzato il successo contro il Genoa: "Vittoria importante soprattutto per i risultati di Como e Roma. Il segnale era per noi stessi perchè ci siamo parlati prima della gara. Siamo stati bravi e dobbiamo continuare a dare pressione al Como. Era importante vincere". Su Di Gregorio e il momento difficile: "L'ho visto benissimo perché Michele è un ragazzo straordinario. In allenamento è sempre presente e sono felicissimo per lui perché ci ha fatto vincere una partita molto importante. È stato bravissimo per l’atteggiamento avuto, è sempre stato sul pezzo e l'ha dimostrato".

Italia e la batosta Nazionale

Poi l'esterno ha parlato del momento vissuto con l'Italia: "È importante perché personalmente ho vissuto male la settimana in Nazionale perché sapevo che non avrei trovato spazio. Sapevo non avrei trovato spazio, è stato brutto, mi ha fatto male non giocare quelle partite. È stata una bella batosta, oggi speravo di giocare. Non vedevo l’ora, è stato importante per me e per la squadra. È stata una vittoria importante".

A chiudere sulle ultime giornate: "Siamo quattro squadre in cinque punti, è una bella bagarre, bisogna lottare. Ogni punto conta come l’oro, la prossima partita sarà difficilissima vedendo come è andata l’ultima volta".

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS