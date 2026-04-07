Vlahovic al J Medical, Spalletti preoccupato: il calvario non è ancora finito

Ci risiamo: quella voglia matta di tornare frustrata da un nuovo beffardo infortunio. Il calvario di Vlahovic non è finito e si arricchisce di un ulteriore sgradito capitolo che Dusan non avrebbe mai voluto leggere. Scalpitava da settimane e lo spezzone col Sassuolo gli aveva fatto vedere la luce in fondo a un tunnel lungo quattro mesi. Ora è offuscata e ha le sembianze di un’illusione. Non avrebbe voluto leggere nemmeno quel comunicato, ormai archiviato, datato 4 dicembre. Sembra antico ma torna attuale: «Il calciatore è stato sottoposto ad intervento chirurgico di riparazione dell’avulsione tendinea dell’adduttore sinistro». Dall’operazione a Londra fino alla riabilitazione effettuata in Serbia. Toccò aspettare fino al 3 febbraio per rivederlo varcare i cancelli della Continassa e cominciare la fase due di un recupero volto a tonificare la muscolatura e recuperare una condizione psico-fisica tornata all’apice sotto la gestione Spalletti. Passo dopo passo tra la sua smania di accelerare i tempi e la prudenza predicata dal tecnico e il suo staff. È a loro che si è rivolto con una smorfia disegnata sul viso e il cuore pesante durante Juve-Genoa.