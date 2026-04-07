"Come quel Salah! È l'essenza... Juve, lui mi mette grandi dubbi": l'analisi a Sky

La Juve vince con il Genoa e si riporta a un punto dal quarto posto. Una corsa Champions sempre più avvincente con diverse squadre in corsa e con diversi scontri diretti all'orizzonte come quello dei bianconeri contro l'Atalanta nel prossimo weekend. Prima di guardare alla prossima partita, però, l'analisi di Sky Calcio - L'originale è partita dalla prestazione contro i rossoblù e alla vittoria per 2-0 all'Allianz Stadium . Diversi i temi toccati, tra cui la crescita di Conceicao in questo ultimo mese.

L'analisi di Juve-Genoa

Gotti analizza la prova della Juve contro il Genoa: "Il gol iniziale ha fatto molto male al Genoa che, per tutto il primo tempo, non è riuscito a trovare le contromisure e ha lasciato grandi spazi di manovra a una Juve molto rilassata e sciolta, in controllo della gara. Ha fatto due gol ma ne poteva fare altri. Nella ripresa è partita subito bene, sulla falsa riga di quanto detto sulla prima frazione poi la partita è cambiata e questo capita spesso alla Juve".

"I cambi di De Rossi hanno in qualche modo rivitalizzato il Genoa con misure più giuste però alla Juve è capitato di fare belle partite e poi farcirle con qualche errore che poi è costato dei punti pesanti".