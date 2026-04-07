"Come quel Salah! È l'essenza... Juve, lui mi mette grandi dubbi": l'analisi a Sky

La Juve vince con il Genoa e si riporta a un punto dal quarto posto. Una corsa Champions sempre più avvincente con diverse squadre in corsa e con diversi scontri diretti all'orizzonte come quello dei bianconeri contro l'Atalanta nel prossimo weekend. Prima di guardare alla prossima partita, però, l'analisi di Sky Calcio - L'originale è partita dalla prestazione contro i rossoblù e alla vittoria per 2-0 all'Allianz Stadium. Diversi i temi toccati, tra cui la crescita di Conceicao in questo ultimo mese.
L'analisi di Juve-Genoa
Gotti analizza la prova della Juve contro il Genoa: "Il gol iniziale ha fatto molto male al Genoa che, per tutto il primo tempo, non è riuscito a trovare le contromisure e ha lasciato grandi spazi di manovra a una Juve molto rilassata e sciolta, in controllo della gara. Ha fatto due gol ma ne poteva fare altri. Nella ripresa è partita subito bene, sulla falsa riga di quanto detto sulla prima frazione poi la partita è cambiata e questo capita spesso alla Juve".
"I cambi di De Rossi hanno in qualche modo rivitalizzato il Genoa con misure più giuste però alla Juve è capitato di fare belle partite e poi farcirle con qualche errore che poi è costato dei punti pesanti".
Conceicao, i miglioramenti
Marocchi dice la sua sul classe 2002: "Conceicao è fondamentale e mi sta mettendo dei grandi dubbi questo ragazzo perché fino a un mese lo consideravo il migliore nel nostro campionato ma da subentrante nella ripresa. Stimolato molto da Spalletti, perché non gliene ha fatta passare una, e ora sta avendo una continuità. Sarebbe l'essenza del calcio avere questi giocatori d'attacco che saltano l'uomo. Prendetela come provocazione: il Salah della Roma arrivava dieci volte davanti al portiere e sbagliava sempre poi ha imparato bene".
Anche Teotino commenta la crescita del portoghese: "Quando hai giocatori come lui fai vedere anche qualcosa in più anche a chi guarda il calcio. Ce ne sono pochi purtroppo di giocatori così in Serie A. Mi pare anche, e credo sia uno dei motivi per cui anche Giancarlo sta cambiando idea, che sia un giocatore con dei margini di progresso, sia da un punto di vista della continuità ma anche tecnico perché ha provato a calciare anche di destro. Si sta allenando per migliorare questi aspetti su cui deve crescere".
"Champions, Juve favorita"
Teotino dice la sua sulla corsa Champions: "Partita brutta per il Como con il 51% di possesso palla soltanto, un numero molto basso rispetto a quanto fa di solito. Settimana prossima giocano contro l'Inter per cui è una partita determinante. Io credo che la notizia per la corsa Champions sia il rientro dell'Atalanta, è a un punto dalla Roma e a quattro dalla Juve. Le prossime due partite sono proprio gli scontri diretti per cui se dovesse vincerli ritornerebbe, molto a sorpresa, in questa corsa". Veronica Baldaccini crede nella Juve: "La partita col Genoa mi fa pensare che Spalletti stia ritrovando quella Juve che credeva di aver perso. Ci sono stati altri segnali come la rimonta contro la Roma. Io credo, invece, che al di là della classifica continui a essere un po' più favorita delle altre, soprattutto per l'esperienza del suo allenatore che può fare la differenza".
L'analisi poi si sposta sulla proposta di Spalletti per rilanciare il calcio italiano, ovvero quella di far giocare un Under 19 in ogni squadra di Serie A. E Marocchi commenta: "Ha centrato il problema perché non abbiamo giocatori. Questi abbiamo, ne avevamo cinque o sei non in condizione e non potevamo sostituirli. Non abbiamo giocatori italiani, lui è partito dall'esempio di Udinese-Como e quindi è il tema centrale".
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La Juve vince con il Genoa e si riporta a un punto dal quarto posto. Una corsa Champions sempre più avvincente con diverse squadre in corsa e con diversi scontri diretti all'orizzonte come quello dei bianconeri contro l'Atalanta nel prossimo weekend. Prima di guardare alla prossima partita, però, l'analisi di Sky Calcio - L'originale è partita dalla prestazione contro i rossoblù e alla vittoria per 2-0 all'Allianz Stadium. Diversi i temi toccati, tra cui la crescita di Conceicao in questo ultimo mese.
L'analisi di Juve-Genoa
Gotti analizza la prova della Juve contro il Genoa: "Il gol iniziale ha fatto molto male al Genoa che, per tutto il primo tempo, non è riuscito a trovare le contromisure e ha lasciato grandi spazi di manovra a una Juve molto rilassata e sciolta, in controllo della gara. Ha fatto due gol ma ne poteva fare altri. Nella ripresa è partita subito bene, sulla falsa riga di quanto detto sulla prima frazione poi la partita è cambiata e questo capita spesso alla Juve".
"I cambi di De Rossi hanno in qualche modo rivitalizzato il Genoa con misure più giuste però alla Juve è capitato di fare belle partite e poi farcirle con qualche errore che poi è costato dei punti pesanti".