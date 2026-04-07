Perin e Vlahovic infortunati, accertamenti al J Medical: le ultime sulle condizioni

"Hanno sentito un indurimento al muscolo". Spalletti lo ha detto nell'immediato post partita quando gli è stato chiesto delle condizioni di Perin dopo la sostituzione e anche di Vlahovic . L'estremo difensore bianconero è uscito all'intervallo, dopo un primo tempo da spettatore, e al suo posto è entrato Di Gregorio , decisivo con il rigore parato a Martin . Per l'attaccante, invece, un problema accusato durante il riscaldamento che ora tiene in apprensione i tifosi bianconeri e non solo .

Le condizioni di Perin

Proprio questa mattina, Perin si è presentato al J Medical per effettuare i controlli del caso e capire l'entità del problema che lo ha costretto a uscire dopo 45'. Il problema al polpaccio lo ha messo fuori causa e non gli ha permesso di completare la sfida da ex contro il Genoa. Gli esami strumentali chiariranno quanto è importante questo infortunio, ma ovviamente la speranza per i tifosi è che non sia nulla di così grave. Il portiere è entrato all'interno della struttura e, appena uscirà, si saprà qualcosa di più delle sue condizioni fisiche.

Controlli per Vlahovic

Poco dopo Perin, è arrivato anche Vlahovic al J Medical per effettuare i controlli strumentali per il problema al polpaccio durante il riscaldamento della sfida col Genoa. L'attaccante era in procinto di entrare sul terreno di gioco ma ha dovuto sedersi nuovamente in panchina, prima di andare negli spogliatoi con il ghiaccio applicato sul polpaccio. Un infortunio diverso e slegato rispetto a quello che lo ha tenuto fuori per diversi mesi da novembre, ma comunque uno stop sulla tabella del pieno recupero.