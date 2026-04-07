Vlahovic, il peggio è confermato: lesione al polpaccio! L'esito degli esami affossa il 9 Juve

Vlahovic, un altro ko e tanti interrogativi

Poco dopo Perin, in mattinata è arrivato anche Vlahovic al J Medical per effettuare i controlli strumentali per il problema al polpaccio subito durante il riscaldamento della sfida col Genoa. L'attaccante era in procinto di entrare sul terreno di gioco ma ha dovuto sedersi nuovamente in panchina, prima di andare negli spogliatoi con il ghiaccio applicato sul polpaccio. Un infortunio diverso e slegato rispetto a quello che lo ha tenuto fuori per diversi mesi da novembre, ma comunque uno stop sulla tabella del pieno recupero. E il serbo avrebbe fatto comodo a Spalletti, che nel secondo tempo ha ancora una volta preferito Milik a Openda, confermando come il belga sia fuori da qualsiasi piano tecnico.