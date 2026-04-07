Vlahovic, il peggio è confermato: lesione al polpaccio! L'esito degli esami affossa il 9 Juve

Non arrivano buone notizie dall’infermeria della Juventus, alle prese con nuovi problemi fisici emersi dopo l’ultima sfida di campionato. E gli aggiornamenti poco piacevoli riguardano Vlahovic, che nel corso del riscaldamento a bordo campo nel match contro il Genoa, ha subito una lesione di basso grado al soleo. L'ennessimo ko della stagione del serbo, che sicuramente salterà le prossime sfide contro Atalanta, Bologna e Milan e rischierà di rientrare quando la stagione della Vecchia Signora sarà già definita. Un infortunio che pone anche degli interrogativi sulla sua tenuta fisica in relazione alle richieste per il rinnovo del contratto. Al contrario non sono state riscontrate lesioni al polpaccio di Perin, uscito a fine primo tempo contro il Grifone. Mentre Adzic dovrà proseguire il percorso di riabilitazione dopo il problema alla caviglia riportato con la nazionale.
Juve, il bollettino medico
Questa la nota del club: "Nel corso del riscaldamento effettuato durante il secondo tempo della gara contro il Genoa, Dusan Vlahovic ha accusato un problema al polpaccio sinistro, in seguito al quale questa mattina è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici presso il J|medical. Gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del soleo.
Anche Mattina Perin, sostituito durante l'intervallo della partita di ieri per un fastidio al polpaccio destro, è stato sottoposto ad accertamenti che non hanno evidenziato lesioni. Le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno. Vasilije Adzic, dopo l'infortunio alla caviglia destra riportato con la Nazionale montenegrina Under 21, prosegue la riabilitazione".
Vlahovic, un altro ko e tanti interrogativi
Poco dopo Perin, in mattinata è arrivato anche Vlahovic al J Medical per effettuare i controlli strumentali per il problema al polpaccio subito durante il riscaldamento della sfida col Genoa. L'attaccante era in procinto di entrare sul terreno di gioco ma ha dovuto sedersi nuovamente in panchina, prima di andare negli spogliatoi con il ghiaccio applicato sul polpaccio. Un infortunio diverso e slegato rispetto a quello che lo ha tenuto fuori per diversi mesi da novembre, ma comunque uno stop sulla tabella del pieno recupero. E il serbo avrebbe fatto comodo a Spalletti, che nel secondo tempo ha ancora una volta preferito Milik a Openda, confermando come il belga sia fuori da qualsiasi piano tecnico.
L'attaccante fisico è mancato nel corso della stagione e ora, dopo questo infortunio di Dusan, Luciano proverà a tirare fuori il massimo da Arek, ma il polacco è appena rientrato e va dosato bene. Intanto le domande sul futuro di Vlahovic incominciano ad essere molte: conviene rinnovare, anche al ribasso, se la sua tenuta è questa? Ottolini ha confermato la disponibilità di entrambe le parti nel sedersi al tavolo, ma i dialoghi dovranno tenere in considerazione anche i minimi dettagli, per non iniziare la prossima stagione già con un errore.
Quante partite salta Vlahovic
I tempi di recupero per una lesione di basso grado del soleo non sono brevissimi e, salvo sorprese, Vlahovic dovrebbe essere costretto a saltare il trittico di sfide decisive contro Atalanta, Bologna e Milan. Un’assenza pesante nel momento chiave della stagione, che potrebbe rinviare il suo rientro a quando il destino della Juventus sarà ormai indirizzato verso la Champions o meno. Lo staff medico lo valuterà passo dopo passo: un primo spiraglio potrebbe aprirsi per la gara contro il Verona, ma appare più realistico pensare a un ritorno tra i convocati per la sfida successiva contro il Lecce. Molto, però, dipenderà dall’evoluzione della riabilitazione e dalle risposte del giocatore.
Non arrivano buone notizie dall’infermeria della Juventus, alle prese con nuovi problemi fisici emersi dopo l’ultima sfida di campionato. E gli aggiornamenti poco piacevoli riguardano Vlahovic, che nel corso del riscaldamento a bordo campo nel match contro il Genoa, ha subito una lesione di basso grado al soleo. L'ennessimo ko della stagione del serbo, che sicuramente salterà le prossime sfide contro Atalanta, Bologna e Milan e rischierà di rientrare quando la stagione della Vecchia Signora sarà già definita. Un infortunio che pone anche degli interrogativi sulla sua tenuta fisica in relazione alle richieste per il rinnovo del contratto. Al contrario non sono state riscontrate lesioni al polpaccio di Perin, uscito a fine primo tempo contro il Grifone. Mentre Adzic dovrà proseguire il percorso di riabilitazione dopo il problema alla caviglia riportato con la nazionale.
Juve, il bollettino medico
Questa la nota del club: "Nel corso del riscaldamento effettuato durante il secondo tempo della gara contro il Genoa, Dusan Vlahovic ha accusato un problema al polpaccio sinistro, in seguito al quale questa mattina è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici presso il J|medical. Gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del soleo.
Anche Mattina Perin, sostituito durante l'intervallo della partita di ieri per un fastidio al polpaccio destro, è stato sottoposto ad accertamenti che non hanno evidenziato lesioni. Le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno. Vasilije Adzic, dopo l'infortunio alla caviglia destra riportato con la Nazionale montenegrina Under 21, prosegue la riabilitazione".