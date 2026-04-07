"Fai brutta figura", gol Bremer e scarpa volante: l'analisi di Open Var su Juve-Genoa

Un primo tempo di spessore, con il vantaggio trovato dopo soli 4 minuti di gioco con Bremer a finalizzare un flipper ingiocabile per il Genoa, a cui è poi seguito il raddoppio firmato da McKennie al 17'. Qualche rischio e spavento preso nel secondo tempo, ma la Juventus è comunque riuscita in uno scatto Champions che pesa ancor di più considerando il crollo della Roma contro l'Inter a San Siro e lo 0-0 del Como a Udine. E proprio il gol di Bremer è rientrato fra gli episodi passati al vaglio dalle sale Var nel corso della 31ª giornata di campionato.
A sollevare dubbi sulla legittimità della rete del brasiliano è stata infatti la scarpa volante di Colombo dopo il contatto con il numero 3 bianconero. Ma tutte le riserve sul caso sono state presto sciolte dalla direzione arbitrale affidata a Massa, che ha riconosciuto il vantaggio agli uomini di Spalletti dopo l'intervento di Paterna e Meraviglia dalla sala Var.
L'Open Var sul gol di Bremer
Come chiarito dall'analisi Open Var di Dazn infatti, il contatto Bremer-Colombo è stato giudicato "accidentale". Questo l'audio dell'episodio: "Io giuro non l'ho visto. Per me la scarpa potrebbe averla persa da solo ma secondo me l'ha persa in un contrasto regolare. Controlliamo, non ho visto proprio la situazione", dice Massa. Poi, l'intervento di Paterna: "Davide, il gol è regolarissimo. Gol regolarissimo. Il calciatore Colombo nella ricaduta non c'è assolutamente nulla. Nel contrasto assolutamente nulla. Nel ricadere gli toglie la scarpa, ma assolutamente fortuita". "Ma infatti non c'era dinamica di nulla" aggiunge il direttore di gara.
Il rigore parato da Di Gregorio
Niente da analizzare, invece, sul calcio di rigore concesso agli ospiti per l'intervento di Bremer su Martin: il punto di contatto è sulla linea dell'area di rigore. Penalty che comunque non è servito a nulla alla squadra di De Rossi: Di Gregorio (anche grazie al foglietto che gli è stato consegnato da Pinsoglio con gli appunti sui rigoristi avversari) ha neutralizzato la conclusione di Martin dagli 11 metri mettendo al sicuro tre punti fondamentali per la Vecchia Signora. L'agenda di Spalletti prevede ora il ritorno a Bergamo, dove sabato 11 la Juve ritroverà l'Atalanta dopo il ko ai quarti di Coppa Italia dello scorso 5 febbraio - all'andata in campionato finì invece 1-1 - . A seguire, la sfida interna con il Bologna in programma domenica 19.
Un primo tempo di spessore, con il vantaggio trovato dopo soli 4 minuti di gioco con Bremer a finalizzare un flipper ingiocabile per il Genoa, a cui è poi seguito il raddoppio firmato da McKennie al 17'. Qualche rischio e spavento preso nel secondo tempo, ma la Juventus è comunque riuscita in uno scatto Champions che pesa ancor di più considerando il crollo della Roma contro l'Inter a San Siro e lo 0-0 del Como a Udine. E proprio il gol di Bremer è rientrato fra gli episodi passati al vaglio dalle sale Var nel corso della 31ª giornata di campionato.
A sollevare dubbi sulla legittimità della rete del brasiliano è stata infatti la scarpa volante di Colombo dopo il contatto con il numero 3 bianconero. Ma tutte le riserve sul caso sono state presto sciolte dalla direzione arbitrale affidata a Massa, che ha riconosciuto il vantaggio agli uomini di Spalletti dopo l'intervento di Paterna e Meraviglia dalla sala Var.
L'Open Var sul gol di Bremer
Come chiarito dall'analisi Open Var di Dazn infatti, il contatto Bremer-Colombo è stato giudicato "accidentale". Questo l'audio dell'episodio: "Io giuro non l'ho visto. Per me la scarpa potrebbe averla persa da solo ma secondo me l'ha persa in un contrasto regolare. Controlliamo, non ho visto proprio la situazione", dice Massa. Poi, l'intervento di Paterna: "Davide, il gol è regolarissimo. Gol regolarissimo. Il calciatore Colombo nella ricaduta non c'è assolutamente nulla. Nel contrasto assolutamente nulla. Nel ricadere gli toglie la scarpa, ma assolutamente fortuita". "Ma infatti non c'era dinamica di nulla" aggiunge il direttore di gara.