Juve al lavoro, i bianconeri prendono la mira verso l'Atalanta. E c'è uno spettatore... d'eccezione

Juve subito al lavoro. I bianconeri di Luciano Spalletti , all'indomani della gara vinta contro il Genoa , hanno ricominciato immediatamente ad allenarsi, per prepararsi al meglio in vista del big match di sabato sera contro l' Atalanta . Sorrisi e grande serenità tra i calciatori, come testimoniato dai video pubblicati sui social del club, nonostante le brutte notizie relative alle condizioni fisiche di Perin e soprattutto di Vlahovic . In particolare è stata pubblicata una clip in cui in tanti si testano sui tiri e... prendono la mira.

Juve, carica bianconera verso l'Atalanta

Il primo a tentare la conclusione è Miretti, che sfodera un gran mancino che si insacca in rete. Subito dopo ci prova Openda, che va con il destro e trova l'angolino in basso a sinistra. Non è da meno Holm, che tenta con l'interno destro e trova una gran gol. A seguire è il turno di Zhegrova, che con un gran mancino ad incrociare trova il gol. Finito il test sulle conclusioni al via una mini partitella, protagonisti coloro che non hanno giocato contro il Genoa o che sono scesi in campo per pochissimo, come Boga.

E proprio quest'ultimo si mette in mostra con una pregevole rete, un destro a giro che si infila nell'angolino con Pinsoglio impotente. A seguire la sfida a bordocampo c'è uno spettatore d'eccezione: si tratta di... McKennie. Il centrocampista, ieri in gol contro il Genoa, salterà il prossimo match contro l'Atalanta causa squalifica. Insomma, grande carica ed entusiasmo durante la sessione odierna di allenamento: il sole splende allo JTC, i bianconeri si caricano in vista del rush finale per il piazzamento Champions.

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