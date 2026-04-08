“Io forte? Forse una volta…”: Vlahovic, incubo senza fine. E la Juve prende tempo

La malinconia, negli occhi, gliela si leggeva già dal post match con il Sassuolo, quando alla semplice e genuina domanda di un piccolo tifoso bianconero - «Ma quanto sei forte?!» Dusan ha risposto con un lapidario «Forse una volta…». E pensare che allora, quantomeno, era certo di essersi messo definitivamente alle spalle ogni noia fisica. Quell’infortunio all’adduttore della coscia, che l’aveva costretto a osservare i compagni dalla tribuna per ben 4 mesi. Giusto una manciata di minuti contro i neroverdi. Poco più di un cameo, sufficiente - comunque - a far credere a Spalletti e all’intero immaginario bianconero che il peggio fosse ormai passato. Poi due settimane di lezioni private con Lucio alla Continassa, sguarnita dai vari nazionali, per sintonizzare cuore e testa sul nuovo spartito tattico, prima di arrendersi nuovamente alla logica spietata dell’Allianz Stadium (dove si era infortunato lo scorso 29 novembre contro il Cagliari), durante il riscaldamento. Un dedalo doloroso e frustrante, che confinerà l’attaccante serbo, nella migliore delle ipotesi, almeno per le prossime due settimane, quando tornerà al J-Medical per ulteriori accertamenti.