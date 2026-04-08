Finché c'è Verde c'è speranza, poi Durmisi: la Juve vola in finale di Coppa Italia Primavera. Chi sfiderà

La Juve Primavera continua la sua corsa in Coppa Italia e, dopo aver battuto l'Inter nei quarti di finale, supera anche il Parma e vola direttamente in finale. Una partita non bellissima con tantissimi errori da una parte e dall'altra, oltre a pochissime occasioni. A sbloccare la sfida è Verde che di mestiere fa il difensore centrale ma segna un gol bellissimo con un destro a giro a infilarsi sotto all'incrocio. Una rete arrivata al minuto 89, quasi agli sgoccioli, che regala il pass per la finalissima ai bianconeri. La formazione allenata da Padoin affronterà, all'Arena Civica di Milano, l'Atalanta.
Primavera, Juve-Parma: la diretta
96' - FINISCE QUI! È FESTA PER LA JUVE CHE VOLA IN FINALE DI COPPA ITALIA.
95' - GOL JUVENTUS! Keutgen vola verso l'area di rigore del Parma, serve Durmisi che fa 2-0.
90' - Cinque minuti di recupero.
89' - GOL JUVENTUS! Verde segna un gol bellissimo che col destro a girare dalla distanza mette il pallone sotto l'incrocio.
83' - Doppio cambio Juve: dentro Milia e Keutgen, fuori Makiobo e Vallana.
82' - Brivido per la Juve: Castaldo mette al centro un cross velenoso su cui Radu esce male, per sua fortuna alle spalle è Grelaud a chiudere e sventare la minaccia.
78' - Gioco fermo per i crampi a D'Intino: Corrent lo richiama in panchina al suo posto Castaldo, fuori anche Balduzzi e dentro Semedo.
76' - OCCASIONE JUVE! Makiobo calcia con un destro potente e preciso, ma Astaldi si supera e riesce a deviare il pallone.
70' - Tanti errori da entrambe le parti con il risultato ancora bloccato sullo 0-0.
69' - Cambio Parma: dentro Chimezie, fuori Plicco.
66' - Doppio cambio Juve: dentro Bamballi e Corigliano, fuori Leone e Tiozzo.
55' - Cambio Juve: dentro Merola per Bellino.
52' - Vallana calcia alto dal limite, risponde la Juve.
49' - Occasione Parma! Drobnic ci prova da dentro l'area di rigore, ma Durmisi si frappone al tiro.
46' - Iniziata la ripresa.
INTERVALLO
45+2' - Occasione Juve! Durmisi svetta di testa sull'angolo battuto da Tiozzo e manda alto sopra la traversa. Termina la prima frazione con il punteggio fermo sullo 0-0.
45' - Due minuti di recupero.
40' - Ammonito Plicco! Il centrocampista del Parma stende Makiobo con un intervento in ritardo.
34' - Ci prova il Parma, ma il tiro di Balduzzi viene deviato in angolo.
28' - OCCASIONE JUVE! Tiozzo va vicinissimo al vantaggio ma la sua conclusione finisce di poco fuori.
26' - TRAVERSA PARMA! Mikolajewski calcia direttamente da punizione, ma il suo tiro si stampa sulla traversa.
15' - Problema muscolare per Nwajei: Corrent costretto al cambio forzato, al suo posto dentro Balduzzi.
13' - Ancora la Juve! Montero prova la girata e impegna Astaldi che manda in angolo.
11' - Occasione Juve! Tiozzo mette in mezzo per Durmisi che di testa manda di pochissimo a lato.
8' - Grande pressione dei bianconeri che non lasciano giocare il Parma.
4' - Prima occasione per la Juve: Vallana va al tiro dal limite, ma la sua conclusione termina fuori.
1' - Iniziata la sfida a Vinovo. Sugli spalti anche il CEO del Parma, Cherubini, ex dirigente della Juve, insieme al ds Pettinà.
Juve Primavera-Parma, dove vederla
La sfida tra Juventus Under 20 e Parma, valida le semifinali di Coppa Italia Primavera, sarà trasmessa in diretta su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e anche in streaming sul sito dell'emittente. Alle ore 18:30 il fischio d'inizio del match. Qui su Tuttosport la diretta testuale della gara,
Le formazioni ufficiali delle due squadre
JUVENTUS PRIMAVERA: Radu, Rizzo, Montero, Leone, Verde, Durmisi, Vallana, Bellino, Grelaud, Tiozzo, Makiobo.
Allenatore: Padoin.
PARMA PRIMAVERA: Astaldi, Mena, Drobnic, Conde, D'Intino, Diop, Tigani, Cardinali, Plicco, Nwajei, Mikolajewski. Allenatore: Corrent
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La Juve Primavera continua la sua corsa in Coppa Italia e, dopo aver battuto l'Inter nei quarti di finale, supera anche il Parma e vola direttamente in finale. Una partita non bellissima con tantissimi errori da una parte e dall'altra, oltre a pochissime occasioni. A sbloccare la sfida è Verde che di mestiere fa il difensore centrale ma segna un gol bellissimo con un destro a giro a infilarsi sotto all'incrocio. Una rete arrivata al minuto 89, quasi agli sgoccioli, che regala il pass per la finalissima ai bianconeri. La formazione allenata da Padoin affronterà, all'Arena Civica di Milano, l'Atalanta.
Primavera, Juve-Parma: la diretta
96' - FINISCE QUI! È FESTA PER LA JUVE CHE VOLA IN FINALE DI COPPA ITALIA.
95' - GOL JUVENTUS! Keutgen vola verso l'area di rigore del Parma, serve Durmisi che fa 2-0.
90' - Cinque minuti di recupero.
89' - GOL JUVENTUS! Verde segna un gol bellissimo che col destro a girare dalla distanza mette il pallone sotto l'incrocio.
83' - Doppio cambio Juve: dentro Milia e Keutgen, fuori Makiobo e Vallana.
82' - Brivido per la Juve: Castaldo mette al centro un cross velenoso su cui Radu esce male, per sua fortuna alle spalle è Grelaud a chiudere e sventare la minaccia.
78' - Gioco fermo per i crampi a D'Intino: Corrent lo richiama in panchina al suo posto Castaldo, fuori anche Balduzzi e dentro Semedo.
76' - OCCASIONE JUVE! Makiobo calcia con un destro potente e preciso, ma Astaldi si supera e riesce a deviare il pallone.
70' - Tanti errori da entrambe le parti con il risultato ancora bloccato sullo 0-0.
69' - Cambio Parma: dentro Chimezie, fuori Plicco.
66' - Doppio cambio Juve: dentro Bamballi e Corigliano, fuori Leone e Tiozzo.
55' - Cambio Juve: dentro Merola per Bellino.
52' - Vallana calcia alto dal limite, risponde la Juve.
49' - Occasione Parma! Drobnic ci prova da dentro l'area di rigore, ma Durmisi si frappone al tiro.
46' - Iniziata la ripresa.
INTERVALLO
45+2' - Occasione Juve! Durmisi svetta di testa sull'angolo battuto da Tiozzo e manda alto sopra la traversa. Termina la prima frazione con il punteggio fermo sullo 0-0.
45' - Due minuti di recupero.
40' - Ammonito Plicco! Il centrocampista del Parma stende Makiobo con un intervento in ritardo.
34' - Ci prova il Parma, ma il tiro di Balduzzi viene deviato in angolo.
28' - OCCASIONE JUVE! Tiozzo va vicinissimo al vantaggio ma la sua conclusione finisce di poco fuori.
26' - TRAVERSA PARMA! Mikolajewski calcia direttamente da punizione, ma il suo tiro si stampa sulla traversa.
15' - Problema muscolare per Nwajei: Corrent costretto al cambio forzato, al suo posto dentro Balduzzi.
13' - Ancora la Juve! Montero prova la girata e impegna Astaldi che manda in angolo.
11' - Occasione Juve! Tiozzo mette in mezzo per Durmisi che di testa manda di pochissimo a lato.
8' - Grande pressione dei bianconeri che non lasciano giocare il Parma.
4' - Prima occasione per la Juve: Vallana va al tiro dal limite, ma la sua conclusione termina fuori.
1' - Iniziata la sfida a Vinovo. Sugli spalti anche il CEO del Parma, Cherubini, ex dirigente della Juve, insieme al ds Pettinà.