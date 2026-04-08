Finché c'è Verde c'è speranza, poi Durmisi: la Juve vola in finale di Coppa Italia Primavera. Chi sfiderà

La Juve Primavera continua la sua corsa in Coppa Italia e, dopo aver battuto l'Inter nei quarti di finale, supera anche il Parma e vola direttamente in finale. Una partita non bellissima con tantissimi errori da una parte e dall'altra, oltre a pochissime occasioni. A sbloccare la sfida è Verde che di mestiere fa il difensore centrale ma segna un gol bellissimo con un destro a giro a infilarsi sotto all'incrocio. Una rete arrivata al minuto 89, quasi agli sgoccioli, che regala il pass per la finalissima ai bianconeri. La formazione allenata da Padoin affronterà, all'Arena Civica di Milano, l'Atalanta.