Serata-evento con Michele Padovano tra Champions e juventinità: prenota l'ingresso gratuito

C’è un filo diretto che lega passato e presente, emozioni e memoria, tifosi e protagonisti. Un filo che passa da Torino e arriva fino a Roma, teatro di una delle notti più iconiche della storia bianconera. È proprio questo il cuore del nuovo appuntamento del vodcast firmato Tuttosport, che continua a celebrare una stagione entrata nella leggenda. Il quinto incontro di questo ciclo esclusivo si terrà venerdì 10 aprile da EDIT Torino - prenota QUI l'ingresso gratuito -, in piazza Teresa Noce 15, con inizio alle ore 20.30. Un evento che promette di essere molto più di una semplice storia narrata: sarà un viaggio nel tempo, un racconto vivo e partecipato, capace di riportare alla luce emozioni indelebili.

Un viaggio nella leggenda della Juventus

La stagione 1995-96 della Juventus rappresenta uno dei capitoli più gloriosi della storia del club. Una cavalcata culminata con la vittoria della Champions League, al termine di una finale epica giocata a Roma. Un trionfo che ha consacrato un gruppo straordinario, fatto di talento, sacrificio e spirito di squadra. Proprio da quell’annata nasce l’idea di questo vodcast: otto appuntamenti, otto protagonisti, otto storie da raccontare. Non semplici interviste, ma veri e propri momenti di condivisione, in cui i protagonisti si mettono a nudo, ripercorrendo partite, retroscena e aneddoti che hanno segnato un’epoca.

Michele Padovano protagonista della serata

Ospite speciale del quinto appuntamento sarà Michele Padovano, uno degli eroi di quella notte romana. Attaccante generoso e decisivo, Padovano è stato uno dei simboli di quella squadra, capace di incarnare lo spirito combattivo e vincente della Juventus di metà anni Novanta. Durante la serata, il pubblico avrà l’occasione di ascoltare direttamente dalla sua voce il racconto di quei momenti irripetibili: dalla preparazione della finale alle emozioni vissute in campo, fino ai retroscena meno conosciuti di una vittoria che ha fatto la storia. E a fine serata potrà anche fare la propria domanda all'eroe del 1996. Non fartelo raccontare: ti aspettiamo da EDIT!