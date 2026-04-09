"Sui social non mi trovate", McKennie dentro e fuori: "Ecco perché Spalletti è il migliore. CR7..."

L'importanza della famiglia

McKennie parla della sua famiglia: "Era piuttosto bello, perché da bambino pensavi 'oh, mio padre è un militare' e pensi a tutto quello che fanno. Ma alla fine ha aiutato molto me e la mia famiglia perché ci ha permesso di vivere esperienze diverse. Se mio padre non fosse stato nell'esercito non saremmo andati in Germania e non avrei mai iniziato a giocare a calcio. Non avrei avuto la carriera che ho avuto. Le cose succedono per una ragione. Avere un padre nell'esercito era bello, anche se a volte era via per lunghi periodi. Mia madre gestiva la casa. Quando lui era via mancava a tutti noi. Ogni volta che tornava, appena poteva, era divertente. Mia madre, invece, ha lavorato un po' per il Governo. Lavorava come dentista. Mio fratello è un pompiere e mia sorella una medium, è in grado di comunicare con il mondo spirituale, come quando ti fai leggere le carte per esempio. Lo ha fatto per uno dei miei compagni di nazionale e ha detto: 'È pazzesco'. È stata un'esperienza incredibile. La mia famiglia è tutto per me. Ognungo ha avuto un ruolo diverso nella mia vita. Mia madre mi portava sempre agli allenamenti. Faceva avanti e indietro dai campi, mi portava a quelli da football e da calcio. Mio padre ci ha insegnato la disciplina, assicurandosi che restassimo sulla strada giusta, guardandoci e sostenendoci. Mio fratello mi portava sempre con lui, ovunque andasse, anche quando usciva con i suoi amici. Mia sorella è come se fosse un 'fratello orso' perché è iperprotettiva con me e mio fratello. Ci chiede sempre: 'Cosa sta succedendo? Devo prendere un aereo e venire lì?'".