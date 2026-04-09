Joao Mario, il Bologna ci crede: la formula proposta alla Juve

Rieccolo. Da panchinaro fisso in bianconero a pilastro di un Bologna che sogna in grande. Questa la parabola di Joao Mario, letteralmente rigenerato dalla cura Italiano. Il tecnico rossoblù l’ha schierato già 9 volte tra Serie A ed Europa League, venendo ripagato da ottime prestazioni. Condite pure da dei gol sia in Europa sia in campionato, dove JM a Pasqua ha griffato il successo bolognese contro la Cremonese. Una rinascita che non è passata inosservata e fa sorridere il dt degli emiliani Giovanni Sartori. Quest’ultimo ci ha visto lungo e adesso spera di trattenere il portoghese a Bologna.