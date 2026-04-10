Resilienza Vlahovic tra silenzi e famiglia: il nuovo stop e l'ennesima attesa per lui e la Juve

Un altro stop. Una nuova risalita. Una stagione che ha avuto alti (pochi), bassi (parecchi) e praticamente un indefinito periodo d’attesa, passato tra infortuni e operazione, passato con le stampelle e poi corricchiando, passato a essere il centro dell’universo per poi diventare primo esubero, salvo tornare - la Juve, almeno - sui propri passi. Dura restare in equilibrio. Anche se per tutta la vita bianconera DV9 non si è mai sentito lontano dalle discussioni. Tutt’altro. A ogni modo, quest’ultimo ko l’ha provato e nemmeno poco: non a caso si è trincerato dietro un silenzio social piuttosto assordante, in attesa di avere maggiori certezze sul rientro in campo, che verosimilmente sarà fissato dopo la sfida con il Milan, l’ultima del micidiale trittico che deciderà le sorti Champions della Juventus. Ecco: a queste partite, a quelle notti, Dusan avrebbe voluto prendere parte con ogni particella di sé, con ogni guizzo e ogni rincorsa. Si sentiva pronto dopo settimane passate ad allenarsi, dopo le sedute in gruppo che gli avevano dato buone sensazioni. Prima della sfida di Udine si era fermato pure per quello: voleva evitare che qualche fastidio potesse buttarlo nuovamente giù, in pasto alle incertezze. E invece è successo.