Koopmeiners, l’ennesima prova del nove. Adesso anche Spalletti ha un po’ mollato

Le giocate avversarie fanno la differenza e, troppo spesso, ci si dimentica, addossando ogni colpa o merito solo ad una squadra. Prendi la Juventus e prendi l’ammonizione di McKennie contro il Genoa, il momento in cui il direttore di gara Massa alza il cartellino giallo e, automaticamente, lo statunitense sa che non sarà a disposizione contro l’Atalanta. Imprudenza, tanto istinto e poco controllo, sicuramente ha le sue responsabilità; ma va misurata anche la giocata di Vasquez che non trascina palla, ma la alza delicatamente ad eludere l’intervento di Weston. Un tocco che fa tutta la differenza del mondo e che è come gettare un sacco di sabbia dentro gli ingranaggi di Luciano Spalletti. Un piccolo particolare che fa eco, rimbomba fino al prossimo turno di campionato, la storia del battito d’ali eccetera, eccetera. Sì, perché con quell’ammonizione McKennie sarà costretto a guardare dalla tribuna la partita contro l’Atalanta. Uno snodo cruciale negli ultimi metri dello sprint che porta alla Champions League, da correre senza lo staffettista a cui il tecnico di Certaldo affiderebbe sempre il testimone quando diventa così caldo che è difficile tenerlo in mano.
Koopmeiners al posto di McKennie?
Ed è da quel momento, il 27’ del match contro il Genoa, che, non è difficile immaginarlo, nella testa di Spalletti si sia fatto spazio un piccolo punto interrogativo che, ancora in questi giorni, si trascina e cresce. Come sostituirlo? Chi gioca contro l’Atalanta? Ma, soprattutto, ci sono alternative a quella che sembra essere l’ipotesi più scontata, ovvero Koopmeiners al posto di McKennie? Sì, le alternative ci sarebbero anche: Miretti dal primo minuto che, però, fin qui non ha dato grandi segnali di crescita e continuità. Ci sarebbe poi la mossa più azzardata, quella che va in parte a smontare un attacco già costruito e rodato: Yildiz spostato da sinistra al centro, Boga sulla sinistra, Conceiçao a destra e David al centro dell’attacco. Stuzzica ma è un’ipotesi che, utilizzando il metodo scientifico, al momento è ancora ferma alla fase dell’esperimento. Ha già passato ogni esame l’idea di schierare nuovamente Koopmeiners. Non è che fin qui i risultati siano stati entusiasmanti, si è arrivati vicino al botto nella partita contro il Galatasaray, poi poco altro.
Addio burrascoso a Bergamo
Insomma, si prospetta l’ennesima prova del nove, attesa di riscatto e tutte le etichette retoriche che si appiccicano in questo caso addosso all’oggetto misterioso, il centrocampista olandese. Dopo averlo esaltato e coccolato; dopo aver studiato per lui un personalissimo percorso di recupero che prevedeva la risalita del campo dalla difesa alla trequarti, ruolo per ruolo, adesso anche Spalletti sembra aver un po’ mollato il colpo. Solo scampoli di partita nelle ultime quattro di campionato e, contro il Genoa, panchina per 90’, magari proprio in previsione della sostituzione di McKennie a Bergamo. Koopmeiners è un ex che scatena di solito il veleno della piazza di Bergamo che non ha dimenticato l’addio burrascoso dell’estate 2024 proprio per la Juve, tra certificati medici e l’acquisto dell’olandese, da parte dell’ex dt Giuntoli, per 54,7 milioni (più un massimo di 6 di bonus).
Le giocate avversarie fanno la differenza e, troppo spesso, ci si dimentica, addossando ogni colpa o merito solo ad una squadra. Prendi la Juventus e prendi l’ammonizione di McKennie contro il Genoa, il momento in cui il direttore di gara Massa alza il cartellino giallo e, automaticamente, lo statunitense sa che non sarà a disposizione contro l’Atalanta. Imprudenza, tanto istinto e poco controllo, sicuramente ha le sue responsabilità; ma va misurata anche la giocata di Vasquez che non trascina palla, ma la alza delicatamente ad eludere l’intervento di Weston. Un tocco che fa tutta la differenza del mondo e che è come gettare un sacco di sabbia dentro gli ingranaggi di Luciano Spalletti. Un piccolo particolare che fa eco, rimbomba fino al prossimo turno di campionato, la storia del battito d’ali eccetera, eccetera. Sì, perché con quell’ammonizione McKennie sarà costretto a guardare dalla tribuna la partita contro l’Atalanta. Uno snodo cruciale negli ultimi metri dello sprint che porta alla Champions League, da correre senza lo staffettista a cui il tecnico di Certaldo affiderebbe sempre il testimone quando diventa così caldo che è difficile tenerlo in mano.
Koopmeiners al posto di McKennie?
Ed è da quel momento, il 27’ del match contro il Genoa, che, non è difficile immaginarlo, nella testa di Spalletti si sia fatto spazio un piccolo punto interrogativo che, ancora in questi giorni, si trascina e cresce. Come sostituirlo? Chi gioca contro l’Atalanta? Ma, soprattutto, ci sono alternative a quella che sembra essere l’ipotesi più scontata, ovvero Koopmeiners al posto di McKennie? Sì, le alternative ci sarebbero anche: Miretti dal primo minuto che, però, fin qui non ha dato grandi segnali di crescita e continuità. Ci sarebbe poi la mossa più azzardata, quella che va in parte a smontare un attacco già costruito e rodato: Yildiz spostato da sinistra al centro, Boga sulla sinistra, Conceiçao a destra e David al centro dell’attacco. Stuzzica ma è un’ipotesi che, utilizzando il metodo scientifico, al momento è ancora ferma alla fase dell’esperimento. Ha già passato ogni esame l’idea di schierare nuovamente Koopmeiners. Non è che fin qui i risultati siano stati entusiasmanti, si è arrivati vicino al botto nella partita contro il Galatasaray, poi poco altro.