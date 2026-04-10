Koopmeiners, l’ennesima prova del nove. Adesso anche Spalletti ha un po’ mollato

Le giocate avversarie fanno la differenza e, troppo spesso, ci si dimentica, addossando ogni colpa o merito solo ad una squadra. Prendi la Juventus e prendi l’ammonizione di McKennie contro il Genoa, il momento in cui il direttore di gara Massa alza il cartellino giallo e, automaticamente, lo statunitense sa che non sarà a disposizione contro l’Atalanta . Imprudenza, tanto istinto e poco controllo, sicuramente ha le sue responsabilità; ma va misurata anche la giocata di Vasquez che non trascina palla, ma la alza delicatamente ad eludere l’intervento di Weston . Un tocco che fa tutta la differenza del mondo e che è come gettare un sacco di sabbia dentro gli ingranaggi di Luciano Spalletti. Un piccolo particolare che fa eco, rimbomba fino al prossimo turno di campionato , la storia del battito d’ali eccetera, eccetera. Sì, perché con quell’ammonizione McKennie sarà costretto a guardare dalla tribuna la partita contro l’Atalanta. Uno snodo cruciale negli ultimi metri dello sprint che porta alla Champions League , da correre senza lo staffettista a cui il tecnico di Certaldo affiderebbe sempre il testimone quando diventa così caldo che è difficile tenerlo in mano.

Koopmeiners al posto di McKennie?

Ed è da quel momento, il 27’ del match contro il Genoa, che, non è difficile immaginarlo, nella testa di Spalletti si sia fatto spazio un piccolo punto interrogativo che, ancora in questi giorni, si trascina e cresce. Come sostituirlo? Chi gioca contro l’Atalanta? Ma, soprattutto, ci sono alternative a quella che sembra essere l’ipotesi più scontata, ovvero Koopmeiners al posto di McKennie? Sì, le alternative ci sarebbero anche: Miretti dal primo minuto che, però, fin qui non ha dato grandi segnali di crescita e continuità. Ci sarebbe poi la mossa più azzardata, quella che va in parte a smontare un attacco già costruito e rodato: Yildiz spostato da sinistra al centro, Boga sulla sinistra, Conceiçao a destra e David al centro dell’attacco. Stuzzica ma è un’ipotesi che, utilizzando il metodo scientifico, al momento è ancora ferma alla fase dell’esperimento. Ha già passato ogni esame l’idea di schierare nuovamente Koopmeiners. Non è che fin qui i risultati siano stati entusiasmanti, si è arrivati vicino al botto nella partita contro il Galatasaray, poi poco altro.