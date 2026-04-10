"Altri ti mortificano", dal "no" dei senatori all'unica via: dentro la Juve di Spalletti

Lucio fu. E tutto attorno si è illuminato, ha cambiato colore come prospettive. L’arrivo di Spalletti sul pianeta Juve ha avuto un effetto dirompente: ha eliminato la negatività che s’accumulava da più di un anno, ha fatto spazio alla possibilità di raggiungere il risultato attraverso il gioco. Non era poco. Anzi: era tutto quello che si è rincorso. A lungo. Faticosamente. Tant’è che a volte è parsa utopia fare quel che fanno gli altri, spesso all’estero, e invece con il tecnico toscano è diventata presto una regola da seguire. L’unica percorribile, per certi versi.
Lunga vita a Spalletti
A conferma dell’impatto avuto da Lucio, la soddisfazione della squadra - intera, sì - per la decisione presa dalla società: viva la continuità, lunga vita a Spalletti. Lo stesso che qualche senatore non preferiva al momento dell’avvicendamento con Tudor, lo stesso entrato in punta di piedi salvo prendere spazio, perciò pesi, quindi responsabilità. Tutte sulle sue spalle, sollevate con la forza dei risultati, e poi con quella dell’orgoglio. Qualcuno ha cambiato marcia, qualcun altro no. Qualcuno è diventato indispensabile a suon di prestazioni.
Le parole di McKennie
Tipo McKennie: sembrava più fuori che dentro i piani futuri, poi il mister l’ha messo al centro del villaggio, dunque a destra, alla fine a sinistra. E lui è diventato sindaco dell’universo juventino. Meritatamente. «Vado molto d’accordo con l’allenatore - ha raccontato lo statunitense a Dazn -. Ogni giocatore ha bisogno di divertirsi, ci sono aspettative diverse su ognuno di noi e l’allenatore mi dà un senso di sicurezza». Tutto qui, in fondo: dopo stagioni in cui il gruppo bianconero si è sentito sballottolato a destra e a manca, senza una direzione, spesso senza obiettivi (del resto, non è mai stato vicino allo scudetto quand’è arrivata la primavera) se non il canonico quarto posto, è stato facile perdersi. Ed è stato ancor più semplice sentirsi perduti. La differenza sembra sottile: la prima però è un attimo, la seconda invece è una condizione. Può durare nettamente più a lungo. «Quando ti rimprovera non lo fa mai in maniera cattiva, lo fa sempre per farti migliorare. Ho fatto tante esperienze, diverse: alcuni allenatori ti mortificano, mentre lui, grazie alla sua personalità, ti fa pensare che devi migliorare», ha raccontato ancora McKennie.
La forza del dialogo
Altre parole chiave, altri esempi determinanti. Perché attraverso la forza del dialogo, poi quella degli esempi, Spalletti si è presentato davanti a questa squadra e ne ha fatto un concentrato di coesione. Si è ritrovato «professionisti veri», come ha amato ribadire più volte. Ai quali però «occorre dare una direzione». A volte anche in maniera brusca, come quando non si è concesso il sospiro di sollievo per la vittoria sul Genoa ed è andato a rimarcare le difficoltà vissute nel secondo tempo. «Non so cosa saremo domani», il dubbio che si è posto il tecnico. Centrale. Nei suoi ragionamenti di oggi, in quelli che occupano la testa quando raramente l’allenatore si concede scenari sul futuro. Riguardano il mercato, chi rimarrà, se quanto dato fino a questo momento basterà per il quarto posto e se il quarto posto poi sarà davvero così impattante per avere una squadra pronta a vincere tra un anno.
A prescindere da ciò che sarà, e non gli è dato saperlo ora, Spalletti ha firmato con la consapevolezza di avere il gruppo dalla sua parte. Altrimenti non l’avrebbe mai fatto. Altrimenti non avrebbe avuto senso proseguire. Questa è una delle lezioni imparate nella sua carriera, e lo raccontano anche le cicatrici procurate in Nazionale. Lentamente lenite. Mai e poi mai totalmente. «Dice sempre che si possono dribblare quattro avversari, far goal ed essere felici, ma anche che se fai un bell’assist le persone felici sono due. Per questo motivo dico che è il miglior allenatore che ho avuto in carriera: lo dicono i numeri e il modo in cui gestisce la squadra». Ecco, il modo. Giusto. Quantomeno per entrare nel cuore di questi ragazzi.
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Lucio fu. E tutto attorno si è illuminato, ha cambiato colore come prospettive. L’arrivo di Spalletti sul pianeta Juve ha avuto un effetto dirompente: ha eliminato la negatività che s’accumulava da più di un anno, ha fatto spazio alla possibilità di raggiungere il risultato attraverso il gioco. Non era poco. Anzi: era tutto quello che si è rincorso. A lungo. Faticosamente. Tant’è che a volte è parsa utopia fare quel che fanno gli altri, spesso all’estero, e invece con il tecnico toscano è diventata presto una regola da seguire. L’unica percorribile, per certi versi.
Lunga vita a Spalletti
A conferma dell’impatto avuto da Lucio, la soddisfazione della squadra - intera, sì - per la decisione presa dalla società: viva la continuità, lunga vita a Spalletti. Lo stesso che qualche senatore non preferiva al momento dell’avvicendamento con Tudor, lo stesso entrato in punta di piedi salvo prendere spazio, perciò pesi, quindi responsabilità. Tutte sulle sue spalle, sollevate con la forza dei risultati, e poi con quella dell’orgoglio. Qualcuno ha cambiato marcia, qualcun altro no. Qualcuno è diventato indispensabile a suon di prestazioni.