"Altri ti mortificano", dal "no" dei senatori all'unica via: dentro la Juve di Spalletti

Lucio fu. E tutto attorno si è illuminato, ha cambiato colore come prospettive. L’arrivo di Spalletti sul pianeta Juve ha avuto un effetto dirompente: ha eliminato la negatività che s’accumulava da più di un anno, ha fatto spazio alla possibilità di raggiungere il risultato attraverso il gioco. Non era poco. Anzi: era tutto quello che si è rincorso. A lungo. Faticosamente. Tant’è che a volte è parsa utopia fare quel che fanno gli altri, spesso all’estero, e invece con il tecnico toscano è diventata presto una regola da seguire. L’unica percorribile, per certi versi.