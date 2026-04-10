"L'addio per cui ho pianto, lì ho capito". Danilo tra lacrime Juve e retroscena: "Mi ha portato lui"

Ancelotti, il retroscena Danilo

L'ex capitano della Juve non ha parlato solo del suo rapporto con Alex Sandro. Tra i vari temi toccati c'è anche il rapporto con Ancelotti, attualmente ct del Brasile. E spunta un retroscena: "La fiducia del mister è molto gratificante, senza dubbio è uno dei più grandi e vincenti allenatori della storia del calcio. È curioso: quando ero al Porto e sono andato al Real Madrid, è stato lui a portarmi praticamente lì, a comprarmi. Quando poi sono arrivato, lui era stato esonerato. Il calcio è così, sai com’è. Alla fine, non abbiamo lavorato insieme in quell’occasione, ma ci siamo ritrovati più di dieci anni dopo qui in nazionale. È un orgoglio enorme lavorare con lui, ascoltare certe parole, ma anche una responsabilità: devo arrivare lì e far correre i ragazzi”.