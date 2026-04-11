Puczka, il terzino che segna come un bomber: la Juve respinge il mercato e lo porta da Spalletti

Obiettivo doppia cifra per il terzo anno consecutivo per capitan Simone Guerra che mercoledì ha tagliato il traguardo delle 101 presenze in maglia bianconera. Il bomber della Next Gen ha festeggiato alla sua maniera: ovvero col gol-vittoria contro la Ternana che ha griffato con tre giornate d’anticipo la qualificazione ai playoff promozione per la Juve U23. Traguardo conquistato per il terzo anno di fila a testimonianza dell’ottimo lavoro svolto dal ds Claudio Chiellini, che ora punta a blindare il totem della squadra col prolungamento fino al 2027. Avanti insieme. I presupposti per prolungare la love-story a tinte bianconere ci sono tutti.