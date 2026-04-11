Puczka, il terzino che segna come un bomber: la Juve respinge il mercato e lo porta da Spalletti

Obiettivo doppia cifra per il terzo anno consecutivo per capitan Simone Guerra che mercoledì ha tagliato il traguardo delle 101 presenze in maglia bianconera. Il bomber della Next Gen ha festeggiato alla sua maniera: ovvero col gol-vittoria contro la Ternana che ha griffato con tre giornate d’anticipo la qualificazione ai playoff promozione per la Juve U23. Traguardo conquistato per il terzo anno di fila a testimonianza dell’ottimo lavoro svolto dal ds Claudio Chiellini, che ora punta a blindare il totem della squadra col prolungamento fino al 2027. Avanti insieme. I presupposti per prolungare la love-story a tinte bianconere ci sono tutti.
Boom Puczka: la Juve se lo tiene stretto
Intanto non sta passando affatto inosservato il boom nelle fila della Next Gen dell’esterno mancino David Puczka, autore di ben 10 reti. Tanta roba, se si considera che il classe 2005 gioca da terzino sinistro. Eppure segna come una punta. Motivo per cui il Salisburgo e un paio di club tedeschi (tra cui l’Hertha Berlino) gli avrebbero già messo gli occhi addosso in vista della prossima stagione. Niente da fare. La Juventus se lo tiene stretto e lo porterà in ritiro con la prima squadra in estate. L’occasione giusta per Puczka per provare a conquistare dopo Brambilla anche Spalletti, che sull’out mancino necessita di forze fresche. Prima però proverà ad aumentare il suo bottino realizzativo, trascinando la Next Gen sempre più in alto. Magari anche a lottare per la B. Il bello viene adesso per l’Under 23 bianconera.
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