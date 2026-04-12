Spalletti e l’amore dei tifosi Juve. Un coro per il mister: "Significa tutto per noi"

Non solo la vittoria, a Bergamo si è cristallizzato il rapporto tra la Juve e il suo condottiero. Il boato si è alzato compatto, denso di emozione, quasi a voler abbracciare tutti insieme Spalletti. A Bergamo, in una serata già resa speciale dai tre punti grazie al gol di Boga, si è manifestato anche un grande messaggio da parte dei supporters della Vecchia Signora: un coro che è un potente messaggio d’amore, dopo il rinnovo del contratto del mister per altri due anni. Tutti sono con Luciano.

Spalletti e il coro dei tifosi Juve

Durante la sfida vinta contro l’Atalanta, i tifosi della Juventus hanno dedicato un coro speciale al loro allenatore, Spalletti, fresco di rinnovo contrattuale. Non un semplice tributo, ma una dichiarazione d’intenti, un riconoscimento sentito per le parole e l’impegno mostrato dal tecnico. "Un coro, per il Mister, che ha appena rinnovato. Per le belle parole che ha speso per questa società, per questa maglia, e per questa squadra, che significa tutto per noi". E poi è partito l’inno dedicato al tecnico.

La risposta di Spalletti

Un momento carico di pathos, che non è passato inosservato. Il tecnico ha risposto con un gesto di gratitudine, un ringraziamento che suggella un rapporto sempre più profondo con l’ambiente bianconero.

Non è solo una questione di risultati, ma di identità. Di appartenenza. Il legame tra la Juventus e il suo condottiero si sta consolidando, alimentato da fiducia reciproca e da una visione condivisa. In un calcio spesso dominato dall’incertezza, a Torino sembra esserci una certezza in più: Spalletti e la Juve parlano la stessa lingua, e il coro di Bergamo ne è la prova più autentica.

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