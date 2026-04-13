I complimenti di Elkann, Spalletti tra segnale colto e intuizione: dentro l'entusiasmo Juve

E, sì, a fine partita i complimenti a Luciano Spalletti sono giunti. Forti e chiari. Si sentono frequentemente, hanno avuto modo di creare un rapporto diretto in questi mesi, ma dirsi le cose in faccia ha un altro gusto. Un altro significato, un altro spessore. John Elkann è felice. Felicissimo. Di come la Juve stia riuscendo a porre le basi per costruire un immediato futuro vincente. Prima, ma non è un mistero, si passa dalla corsa alla prossima Champions League. Il fatto che la proprietà si stia entusiasmando senza che di mezzo, almeno in questa stagione, ci siano dei trofei la dice lunga sulla bontà del percorso.