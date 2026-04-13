Spalletti colpito da Licina, vibrazioni da Yildiz: strada tracciata per il predestinato Juve

Licina, la strada è tracciata

Senza dimenticare l’agenzia che lo segue, Leaderbrock, la stessa che aveva portato Yildiz alla Juventus nell’estate 2022. Ma Licina va per la sua strada e le premesse per qualcosa di grande ci sono tutte: la sberla di sinistro, appena fuori aerea, con cui ha steso il Guidonia al Moccagatta di Alessandria è la punta dell’iceberg del talento tedesco con doppio passaporto (anche montenegrino). Imprevedibilità costante, giocate per i compagni, qualità nel tocco e nelle conclusioni: così Licina sta lavorando per prendere per mano la Juventus Next Gen. Però ci sono tanti aspetti del gioco sui quali migliorare: del resto di margine per crescere ce n’è parecchio.