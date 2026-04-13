Spalletti colpito da Licina, vibrazioni da Yildiz: strada tracciata per il predestinato Juve

Tutti ad abbracciare Adin Licina, un ragazzo che, con serietà e umiltà, si è subito calato con la giusta mentalità nel gruppo della Juve Next Gen. Brambilla lo sta gestendo con oculatezza e mestiere, ieri è arrivato il primo gol in bianconero del talentuoso tedesco: non banale, come del resto nel Dna di questo ragazzo cresciuto nel Bayern Monaco e arrivato a Torino il 2 febbraio, grazie a un’operazione di mercato magistralmente portata a termine da Claudio Chiellini, ds della Next Gen. Ma Licina si è già affacciato in prima squadra con profitto, in diversi allenamenti guidati da Luciano Spalletti che osserva con attenzione il fantasista classe 2007, rimanendone colpito per il potenziale.
Yildiz, stesse vibrazioni
Vibrazioni da Kenan Yildiz: Adin con il numero 10 bianconero condivide, oltre a una bella amicizia, il percorso (giovanissimo dal Bayern alla Juve), la nazione di nascita e di formazione calcistica (la Germania), una naturale capacità di dare del tu al pallone e i piedi saldamente ancorati a terra, tipico di chi non si monta la testa e può fare strada.
Licina, la strada è tracciata
Senza dimenticare l’agenzia che lo segue, Leaderbrock, la stessa che aveva portato Yildiz alla Juventus nell’estate 2022. Ma Licina va per la sua strada e le premesse per qualcosa di grande ci sono tutte: la sberla di sinistro, appena fuori aerea, con cui ha steso il Guidonia al Moccagatta di Alessandria è la punta dell’iceberg del talento tedesco con doppio passaporto (anche montenegrino). Imprevedibilità costante, giocate per i compagni, qualità nel tocco e nelle conclusioni: così Licina sta lavorando per prendere per mano la Juventus Next Gen. Però ci sono tanti aspetti del gioco sui quali migliorare: del resto di margine per crescere ce n’è parecchio.
Brambilla, le parole su Licina
E lo ha sottolineato anche il tecnico bianconero Brambilla dopo la vittoria di ieri sul Guidonia: «Per quanto riguarda i singoli, Licina nel primo tempo ha commesso qualche errore di scelta perdendo qualche pallone di troppo, ma nella ripresa si è sciolto come tutto il resto del gruppo e ha trovato un gol straordinario con un tiro all’incrocio dei pali».
La strada è tracciata anche perché la Juventus ci punta per il futuro anche in chiave prima squadra: già in estate verranno fatte delle valutazioni per capire se Licina sia pronto per il grande salto o se servirà altro tempo per evitare di bruciare le tappe. Intanto se lo gode la Next Gen: un valore aggiunto pensando agli imminenti playoff di Serie C.
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE
Tutti ad abbracciare Adin Licina, un ragazzo che, con serietà e umiltà, si è subito calato con la giusta mentalità nel gruppo della Juve Next Gen. Brambilla lo sta gestendo con oculatezza e mestiere, ieri è arrivato il primo gol in bianconero del talentuoso tedesco: non banale, come del resto nel Dna di questo ragazzo cresciuto nel Bayern Monaco e arrivato a Torino il 2 febbraio, grazie a un’operazione di mercato magistralmente portata a termine da Claudio Chiellini, ds della Next Gen. Ma Licina si è già affacciato in prima squadra con profitto, in diversi allenamenti guidati da Luciano Spalletti che osserva con attenzione il fantasista classe 2007, rimanendone colpito per il potenziale.
Yildiz, stesse vibrazioni
Vibrazioni da Kenan Yildiz: Adin con il numero 10 bianconero condivide, oltre a una bella amicizia, il percorso (giovanissimo dal Bayern alla Juve), la nazione di nascita e di formazione calcistica (la Germania), una naturale capacità di dare del tu al pallone e i piedi saldamente ancorati a terra, tipico di chi non si monta la testa e può fare strada.