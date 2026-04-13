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Disastro Openda, il paradosso Juve sul mercato: 40 milioni da pagare per un fantasma

Rendimento deludente e minutaggio minimo, ma le condizioni contrattuali obbligano il club a chiudere l’operazione: ecco perché scatta l’acquisto
4 min
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33 presenze tra tutte le competizioni, appena 993 minuti in campo e soltanto 2 gol: fin qui l'esperienza di Lois Openda alla Juve è stata un vero e proprio disastro, eppure l'attaccante belga verrà riscattato. Il classe 2000, infatti, è a Torino in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni e queste condizioni sono state rispettate. Con la vittoria della squadra di Spalletti contro l'Atalanta e la sconfitta del Sassuolo, infatti, i bianconeri sono aritmeticamente certi di terminare la stagione tra le prime 10 posizioni in classifica.

Openda alla Juve, questione di numeri

Il riscatto di Openda da parte della Juve è una questione di numeri. La Juve è al momento quarta con 60 punti mentre il Sassuolo è undicesimo con 42 punti. La squadra di Spalletti ha quindi un vantaggio di 18 punti. Se i neroverdi dovessero vincere tutte le ultime 6 partite rimaste della stagione e i bianconeri perderle tutte, la squadra di Grosso salirebbe al massimo a 60 punti. A quel punto si andrebbero a guardare gli scontri diretti: vittoria per 0-3 nel girone di andata, pareggio per 1-1 in quello di ritorno. La Juve è quindi certa da un punto di vista aritmetico di chiudere la stagione sul lato sinistro della classifica, e questo porta al riscatto dell'attaccante belga.

Quanto costerà alla Juve? Le cifre del riscatto

Ma quanto costerà alla Juve il riscatto di Openda? L'attaccante è arrivato a Torino in prestito per 3,3 milioni di euro più 0,8 milioni ci bonus. L'obbligo di riscatto è invece di 40,6 milioni, pagabili in quattro anni, con 1,7 milioni di bonus. Il costo complessivo dell'acquisto del classe 2000 sarà quindi compreso tra i 43,9 e i 46,4 milioni di euro. Una cifra molto alta, soprattutto visto il rendimento in campo del giocatore (Tacchinardi l'ha definito: "Pessimo"). Oltre al costo del cartellino, va poi aggiunto lo stipendio: il belga ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030 per una cifra che, secondo alcune indiscrezioni, è di circa 4 milioni di euro all'anno netti (7,4 milioni di euro lordi). Dividendo la spesa per i quattro anni di contratto rimanenti e facendo un ammortamento, Openda costerà quindi alle casse del club circa 17,55 milioni di euro a stagione.

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