"Yildiz fuori la vera mossa", poi scatta il paragone con Allegri: la Juve vista a Pressing

Tra analisi tattiche, frecciate in studio e letture opposte della stessa partita, il dibattito sulla Juventus si è acceso a Pressing. La vittoria contro l’Atalanta, arrivata con pragmatismo più che con spettacolo, ha diviso opinionisti ed ex calciatori. Al centro della discussione anche il solito eterno dualismo tra risultato e bel gioco, con delle frecciatine anche al Milan di Allegri. Tanti elogi a Spalletti e una linea condivisa da tutti: "Ora conta solo andare in Champions".
Mauro elogia Spalletti: "Bello il cambio di Yildiz"
Mauro si è sbilanciato a Pressing e ha puntato sui bianconeri per la lotta al posto Champions: "Secondo me la Juve arriverà quarta. La sostituzione di Yildiz è la cosa più bella di Spalletti, dimostra la personalità dell'allenatore che in una partita più difficile non ha paura a togliere il giocatore più importante, che può fare un colpo per vincere la partita. La gara si può leggere in due modi: o dici che è la vittoria di una grande squadra che fa un gol e poi si difende, anche se poteva raddoppiare con Thuram, o dici che è un disastro perché Spalletti vuole arrivare alla vittoria attraverso il gioco e non abbiamo visto la solita Juve".
Pazzini contro Mauro sul dominio Juve
Ranocchia a tal proposito: "In questo momento contano i punti e arrivare in Champions, poi dal prossimo anno si penserà a costruire qualcosa di più importante, a come giocare e al progetto. Ora non conta il gioco". Poi Pazzini: "Ieri la Juve ha fatto una vittoria pesante, sporca. In Coppa Italia aveva dominato contro l'Atalanta e ha perso 3-0, ora è successo il contrario. Il calcio è anche questo". Qui interviene Mauro: "Secondo me non ha dominato una squadra che ha perso 3-0. Bisogna avere un compromesso tra le qualità che servono per vincere la partita, un equilibrio. Non puoi dire 'Ho dominato la partita, però ho perso 3-0'"
Trevisani su Juve-Atalanta: "Per arrivare al pari della sfiga avuta..."
Al tavolo si è discusso della vittoria della Vecchia Signora a Bergamo, arrivata in un modo diverso rispetto al solito: "La Juve è una squadra che prova a giocare a calcio, contro l'Atalanta non ci è riuscita e ha avuto la partita in maniera sporca e con un pizzico di fortuna. Prima che va a pari con Juve-Lecce, Juve-Sassuolo, Cagliari-Juve dove la fortuna è andata completamente dall'altra parte, servono diverse partite come ieri sera per fare x con la sfiga che la Juve ha avuto nelle partite precedenti".
. E vista la complessità della sfida, anche Pazzini è andato in questa direzione: "L'Atalanta è stata messa sotto solo dal Bayern a Bergamo, questa vittoria può arrivare anche in questo modo, facendo gol, difendendoti e gestendola"
Sabitini vs Trevisani: la fortuna e l'allusione ad Allegri
Sabatini ha replicato a Trevisani in metito al tema della sfiga: "Io son contro la fortuna e sfortuna, non la nomino mai". Qui la battuta di Trevisiani: "Te credo gli allenatori che piacciono a te diciamo che sono fortunati". Poi di nuovo Sabatini: "Quando dici che la Juve ha dominato nelle partite perse e pareggiate, bisogna dire che ha commesso anche degli errori. Ieri la Juve ha avuto un portiere che ha fatto parate decisive che non aveva fatto in tante occasioni in cui era costato il risultato. Ho visto la Juve che senza dominare ha fatto una partita bella, tesa, seria, concreta e solida". Poi Trevisani ha concluso: "E si può fare in due modi se hai più modi di giocare, se ne hai solo uno è più difficile (alludendo al Milan di Allegri ndr)".
Tra analisi tattiche, frecciate in studio e letture opposte della stessa partita, il dibattito sulla Juventus si è acceso a Pressing. La vittoria contro l’Atalanta, arrivata con pragmatismo più che con spettacolo, ha diviso opinionisti ed ex calciatori. Al centro della discussione anche il solito eterno dualismo tra risultato e bel gioco, con delle frecciatine anche al Milan di Allegri. Tanti elogi a Spalletti e una linea condivisa da tutti: "Ora conta solo andare in Champions".
Mauro elogia Spalletti: "Bello il cambio di Yildiz"
Mauro si è sbilanciato a Pressing e ha puntato sui bianconeri per la lotta al posto Champions: "Secondo me la Juve arriverà quarta. La sostituzione di Yildiz è la cosa più bella di Spalletti, dimostra la personalità dell'allenatore che in una partita più difficile non ha paura a togliere il giocatore più importante, che può fare un colpo per vincere la partita. La gara si può leggere in due modi: o dici che è la vittoria di una grande squadra che fa un gol e poi si difende, anche se poteva raddoppiare con Thuram, o dici che è un disastro perché Spalletti vuole arrivare alla vittoria attraverso il gioco e non abbiamo visto la solita Juve".
Pazzini contro Mauro sul dominio Juve
Ranocchia a tal proposito: "In questo momento contano i punti e arrivare in Champions, poi dal prossimo anno si penserà a costruire qualcosa di più importante, a come giocare e al progetto. Ora non conta il gioco". Poi Pazzini: "Ieri la Juve ha fatto una vittoria pesante, sporca. In Coppa Italia aveva dominato contro l'Atalanta e ha perso 3-0, ora è successo il contrario. Il calcio è anche questo". Qui interviene Mauro: "Secondo me non ha dominato una squadra che ha perso 3-0. Bisogna avere un compromesso tra le qualità che servono per vincere la partita, un equilibrio. Non puoi dire 'Ho dominato la partita, però ho perso 3-0'"