"Yildiz fuori la vera mossa", poi scatta il paragone con Allegri: la Juve vista a Pressing

Tra analisi tattiche, frecciate in studio e letture opposte della stessa partita, il dibattito sulla Juventus si è acceso a Pressing. La vittoria contro l’Atalanta, arrivata con pragmatismo più che con spettacolo , ha diviso opinionisti ed ex calciatori. Al centro della discussione anche il solito eterno dualismo tra risultato e bel gioco, con delle frecciatine anche al Milan di Allegri. Tanti elogi a Spalletti e una linea condivisa da tutti: "Ora conta solo andare in Champions".

Mauro elogia Spalletti: "Bello il cambio di Yildiz"

Mauro si è sbilanciato a Pressing e ha puntato sui bianconeri per la lotta al posto Champions: "Secondo me la Juve arriverà quarta. La sostituzione di Yildiz è la cosa più bella di Spalletti, dimostra la personalità dell'allenatore che in una partita più difficile non ha paura a togliere il giocatore più importante, che può fare un colpo per vincere la partita. La gara si può leggere in due modi: o dici che è la vittoria di una grande squadra che fa un gol e poi si difende, anche se poteva raddoppiare con Thuram, o dici che è un disastro perché Spalletti vuole arrivare alla vittoria attraverso il gioco e non abbiamo visto la solita Juve".

Pazzini contro Mauro sul dominio Juve

Ranocchia a tal proposito: "In questo momento contano i punti e arrivare in Champions, poi dal prossimo anno si penserà a costruire qualcosa di più importante, a come giocare e al progetto. Ora non conta il gioco". Poi Pazzini: "Ieri la Juve ha fatto una vittoria pesante, sporca. In Coppa Italia aveva dominato contro l'Atalanta e ha perso 3-0, ora è successo il contrario. Il calcio è anche questo". Qui interviene Mauro: "Secondo me non ha dominato una squadra che ha perso 3-0. Bisogna avere un compromesso tra le qualità che servono per vincere la partita, un equilibrio. Non puoi dire 'Ho dominato la partita, però ho perso 3-0'"